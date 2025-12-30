Tomé deja la presidencia de la Diputación de Lugo y mantiene su acta de diputado

José Tomé ha formalizado este martes en el pleno de la Diputación de Lugo su renuncia al frente de esta institución con un breve discurso en el que nuevamente ha defendido su inocencia con respecto a las acusaciones de acoso sexual que han provocado su salida.

Pese a abandonar la Presidencia de la institución, Tomé no ha entregado el acta, como le reclama su partido, por lo que su voto será determinante en la elección de su sustituto; y además sigue como alcalde de Monforte (Lugo) como no adscrito.

"Quien nada ha hecho nada tiene que temer", ha sostenido, poco antes de afirmar que la denuncia registrada en un canal interno del PSdeG contra él "es falsa" y que no parará "hasta descubrir lo que hay detrás".

"Ni era el único ni era el principal objetivo", ha agregado Tomé, que ha considerado que las acusaciones contra él obedecen "a cuestiones políticas supramunicipales", tras lo que ha conminado a los medios de comunicación a dar cuenta "con la misma profesionalidad y con el mismo rigor informativo" de lo que acontezca cuando en un futuro, ha pronosticado, se declare su inocencia.

El ex regidor provincial ha lamentado que "el daño ya está hecho", a nivel político, personal, social y familiar, y que, por lo tanto, "ya no hay vuelta atrás" con lo acontecido.

En su discurso, Tomé ha sacado pecho por sus seis años y medio al frente de la Diputación, en los que su gobierno fue "ejemplar" y actuó "con total transparencia".

De manera provisional, la presidencia de la Diputación de Lugo recae en el hasta ahora vicepresidente, Efrén Castro, del BNG, hasta que se celebre el pleno para designar a la persona que sucederá a José Tomé, que todavía no ha sido acordada.

Reprobación del pleno

El pleno de la Diputación de Lugo ha reprobado al hasta este martes presidente de la institución provincial, José Tomé, con los votos del Grupo Popular y del BNG, tras las denuncias por presunto acoso sexual contra el exmandatario socialista en el canal interno del PSOE.

El popular Antonio Ameijide ha pedido también la reprobación de la portavoz socialista, Pilar García Porto, y ha insistido en que la institución "ha quedado manchada por los hechos que ocurrieron", por lo que, en su opinión, "la única forma de limpiar esta institución es eliminar a quien la mancha". También ha pedido "coherencia" al BNG, a quien ha instado a elegir entre "feminismo o moqueta".

Mientras, García Porto ha defendido que "no se ocultó nada" y ha afeado a los populares la "utilización del caso". Sobre las acusaciones contra ella por "encubridora", la socialista ha afirmado que, de seguir esa línea, "habría que quitar a Alfonso Rueda de la Xunta porque ocultó la imputación de un conselleiro durante tres meses", en referencia al ex responsable de Mar Alfonso Villares.

Asimismo, la diputada del BNG Iria Castro ha señalado que el PSOE debe "pedir el acta" a Tomé, pero ha argumentado que votan a favor de la reprobación porque "este tipo de comportamientos necesitan respuesta política".