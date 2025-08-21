Tragsatec e Ineco detallan a la Audiencia Nacional que pagaron 44.000 euros a la ex novia de Ábalos

Tragsatec e Ineco han informado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo que pagaron a Jessica Rodríguez, ex pareja del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, un total de 43.978,40 euros durante el tiempo que estuvo contratada en ambas empresas públicas.

Así consta en la documentación aportada por ambas empresas públicas al Juzgado Central de Instrucción Número 2 después de que el magistrado instructor reclamara a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se hiciera con dicha información.

En concreto, Tragsatec ha confirmado que abonó 9.500,54 euros brutos a Rodríguez entre marzo y septiembre de 2021 por su trabajo en dicha compañía. Ineco, por su parte, ha precisado que pagó 34.477,86 euros entre marzo de 2019 y diciembre de 2021.

Cabe recordar que el pasado febrero la propia Rodríguez reconoció ante el Tribunal Supremo en su declaración como testigo que no llegó a realizar trabajo alguna en dichas compañías, aunque sí percibió el sueldo durante el tiempo que estuvo contratada.