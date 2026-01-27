El Tribunal Constitucional mantendrá la orden de detención contra Puigdemont hasta resolver el amparo

El Constitucional mantiene la orden de detención sobre Puigdemont hasta que resuelva sobre su amparo.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado este martes la petición del ex presidente catalán Carles Puigdemont de levantar la orden de detención nacional que pesa contra él por orden del Tribunal Supremo.

El tribunal de garantías, en línea con el criterio de la Fiscalía, ha rechazado la solicitud cautelar planteada por la defensa del ex presidente de levantar la orden de detención nacional, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo que presentó contra la decisión del alto tribunal de no aplicarle la amnistía.

Del mismo modo, el Pleno ha desestimado una petición similar formulada por los ex consellers Antoni Comín y Lluis Puig que, junto a Puigdemont, también están huidos de la Justicia española.

La orden dictada por el magistrado instructor del Supremo Pablo LLarena frena el regreso a España a Puigdemont y, de hecho, uno de los principales argumentos de la ponencia es precisamente no desautorizar la actuación del juez y evitar actuaciones que puedan avanzar hacia un sentido del fallo.

Puigdemont solicitó el pasado noviembre al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión formuladas contra él y pidió que esta suspensión se mantenga hasta que el Tribunal dicte una sentencia firme.

En su escrito, la defensa del Puigdemont hace referencia a las conclusiones del abogado general sobre la Ley de Amnistía, que afirman que es plenamente compatible con el derecho de la Unión.

Y argumenta que el pronunciamiento del abogado general, unido a la declaración de constitucionalidad de la ley, "elimina cualquier fundamento jurídico para mantener viva una orden de detención mientras se tramita el amparo".