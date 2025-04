La UCO cree que la trama del caso Koldo trató de comprar sin éxito un chalé para Ábalos en Estepona

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera en un nuevo informe al juez del Supremo que investiga el caso Koldo que la presunta trama valoró comprar un chalé en Estepona (Málaga) para el ex ministro José Luis Ábalos, antes de que se decantara por el chalé de La Alacaidesa, en La Línea, y apunta que el ex ministro incluso llegó a pasarse por la zona para ver si era de su agrado.

En el documento, la Benemérita recuerda que en los documentos excel del empresario investigado Víctor de Aldama relativos a los contratos públicos que logró Soluciones de Gestión para la adquisición de mascarillas en pandemia se reflejaba una compra de un inmueble por valor de 500.000 euros.

Para los investigadores, ese apunte tiene relevancia dado que en abril de 2020 el exministro Ábalos y su exasesor Koldo García cruzaron conversaciones sobre chalés en Cádiz y Málaga, y explican que coincide en el tiempo "con la adjudicación de una entidad pública dependiente de su cartera ministerial" porque el contrato con Adif fue otorgado el 27 de marzo de 2020.

Según mensajes de Whatsapp cruzados entre Koldo García y su expareja, el exministro también se interesó por una vivienda localizada en Estepona (Málaga), pero ya entrado el verano, en agosto de 2020. La UCO apunta que ese interés fue previo al que le suscitó la casa ubicada en la urbanización de La Alcaidesa (La Línea), por la que finalmente se decantó y que, según la Guardia Civil, habría servido como dádiva de la trama para el exministro.

La Alcaidesa, un pago por el fraude de hidrocarburos

En la elección de vivienda, la UCO da un papel protagónico a la expareja de García, Patricia U., quien habría recorrido varias de ellas y entablado conversaciones con diversas inmobiliarias, incluida la que vendía la de La Alcaidesa.

La Benemérita destaca que ya en febrero de 2021, Aldama recurrió al empresario Claudio Rivas -investigado en el caso de Hidrocarburos por la Audiencia Nacional- para que adquiriera ese chalé para el ministro como pago por el supuesto apoyo de Ábalos para la obtención de la licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel SL -paso necesario para consumar el fraude del IVA que presuntamente pretendían-.

Los investigadores señalan que el 19 de abril de 2021 Rivas pagó las arras y ya en junio abonó el resto del dinero para comprar el chalé por medio de la mercantil Have Got Time.

Tras esto, la UCO dice que hay evidencias de que el ex ministro hizo un "uso real" del chalé, y apuntan que en el mes de julio se organizó un viaje a Málaga que habrían tratado de aprovechar para acercarse a La Alcaidesa.

Ábalos era "consciente de la contraprestación"

Además, añade que en realidad el ex ministro disfrutó de esa casa hasta noviembre de 2021 y apunta que hay nuevos indicios "sobre que el propio Ábalos era consciente de que la casa se trataba de una contraprestación económica que Aldama efectuaba a través de terceros".

Se refiere, por ejemplo, a menajes cruzados entre Ábalos y García sobre la falta de luz en la vivienda en noviembre, y a conversaciones entre el exasesor y Aldama al respecto.

De hecho, en esos whatsapps Aldama le comenta a García que en realidad la propietaria era Carmen Pano -empresaria investigada en Hidrocarburos- y que su hombre de confianza Alberto Escolano habría revisado la casa.

La UCO da relevancia a un mensaje de Ábalos en el que ponía el foco en que terceras personas no habían pagado por el suministro de luz de su vivienda y que por eso no funcionaria: "Pero si no pagan...".

En el marco del informe, la Guardia Civil incide a su vez en que "Aldama concertó, a través de Koldo García, un encuentro entre varias personas, entre ellas Carmen (Pano) y el director de Gabinete del Ministerio de Industria, todo ello enmarcado en el presunto fraude" de IVA de hidrocarburos que se investiga en otra causa de la Audiencia Nacional.

Según el atestado, el 30 de noviembre de 2021, Aldama recibió un mensaje de su socio, Claudio Rivas, en el que se denota la "tensión existente tras las interferencias creadas por Koldo en el proceso de consecución del título de operadora de Villafuel". "Es muy importante que el grandullón se quite del medio en el Ministerio", le dijo.

Los agentes apuntan que el 9 de diciembre de 2021 se confirmó la decisión de denegar la condición de operador para Villafuel, "fundamental para la consumación del eventual fraude y que era ligada por Claudio (Rivas) al burofax enviado a Ábalos y la necesidad de iniciar el desahucio del inmueble". Para la UCO, ello evidencia "una relación causa-efecto entre la negativa por parte de Industria y el desalojo final de Ábalos del chalet".

En diciembre de 2021, Ábalos -ya cesado como ministro- recibió una carta del abogado de Have Got Time reclamando la renta del alquiler de la casa de 'La Alcaidesa' correspondiente a los últimos cuatro meses. Según la UCO, Aldama le restó importancia, "aludiendo que únicamente tenía por objeto dar apariencia de legalidad y cubrirse ante alguna eventualidad".