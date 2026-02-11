El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá hoy por vez primera este año ante el pleno del Congreso, con la seguridad ferroviaria y en concreto el accidente de Adamuz (Córdoba) como eje, con un PP muy crítico y con Vox al alza tras las elecciones en Aragón y Extremadura. Desde el pasado 10 de diciembre no comparecía Sánchez ante el pleno, y en este lapso de tiempo se sucedieron los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida (Barcelona) y hubo las elecciones aragonesas y extremeñas en un ambiente que no rebaja la crispación existente durante toda la legislatura. El PP pidió la comparecencia urgente de Sánchez después de que el primero de esos accidentes dejara 46 muertos y 126 heridos, y el segundo una víctima más, pero esas explicaciones no se van a sustanciar hasta hoy y después de que el propio jefe del Ejecutivo solicitara también esa presencia. No obstante, su petición incluye dar cuenta asimismo de las últimas reuniones internacionales en las que ha participado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ya ha comparecido para informar sobre ambos siniestros tanto en el Congreso como en el Senado, y Sánchez reitera las explicaciones que ha dado hasta ahora el Gobierno, cuya portavoz, Elma Saiz, expresó este martes su deseo de que, en el debate, "todos estén a la altura del motivo y contenido" del mismo.

El portavoz del grupo socialista, Patxi López, señaló por su parte, que la comparecencia servirá para evidenciar que en los dos últimos meses el Ejecutivo ha planteado propuestas para hacer avanzar a España y el PP sólo ha pretendido ser "más Vox que Vox". Frente a ello, la portavoz del grupo popular, Ester Muñoz, criticó que Sánchez pretenda una comparecencia "ómnibus" mezclando los accidentes de tren con sus reuniones internacionales, algo que ha afirmado que está "fuera de toda ética y moral", y auguró que será "tan patética como irresponsable". Ese cruce de acusaciones ya hace prever el áspero ambiente que habrá en la sesión plenaria, la primera después de los comicios en Extremadura y Aragón y en la que es previsible que se reproduzcan las críticas cruzadas tras sus resultados entre PSOE y PP. Mientras que los populares consideran que han demostrado el rechazo a Sánchez y que éste debería convocar elecciones, el PSOE pone el acento en que sólo han servido para fortalecer a Vox. Su líder, Santiago Abascal, se prevé que haga referencia a ese apoyo creciente que está obteniendo su partido, que tiene la llave para la formación de los gobiernos en ambas comunidades. Durante la sesión plenaria se da por hecho que se sucederán los mensajes de apoyo y solidaridad a los afectados por las recientes inundaciones en España, principalmente en Andalucía.

Comparecencia de Sánchez en el Congreso

Pedro Sánchez ha iniciado su comparecencia por el accidente de Adamuz en el Congreso y ha expresado que "Investigaremos con rigor y tomamos las medidas oportunas para que esta tragedia no se repita". En el mismo sentido ha explicado que en "caso de ser necesario" se aplicará la justicia para los responsables si los hubiera. Las frases de la intervención:

Sánchez ha agradecido a todas las administraciones: Ayuntamiento de Adamuz, fuerzas de seguridad y sanitarias y Junta de Andalucía todo el trabajo realizado "en coordinación con el Estado". Precisamente esa coordinación es la que en palabras de Sánchez "ha permitido salvar vidas".

Investigación: "Pido no especular sobre las causas y esperar a la investigación completa".

Sobre la inversión: "En el tramo concreto del accidente se ejecutaron tres contratos diferentes con una inversión conjunta de 180 millones de euros".

Renovación: "La renovación del material viario ha cumplido con todos los estándares e inspecciones y las obras la ejecutaron empresas punteras".

Cumplimiento: "La vía cumplía con todos los requisitos y estándares de España y de la Unión Europea"

Miedo: "Es importante no generar medio"

Calidad: "España es puntera en trenes y somos el segundo país del mundo en kilómetros de vía rápida; solo China nos supera"

Fiabilidad: "Nuestro sistema fue el quinto más puntual y es el más fiable de la UE"

Anomalías: "El sistema no es perfecto, pero es seguro"

Tragedia: "Debemos aprender de la tragedia de Adamuz"

Bulos: "Se han lanzado muchos bulos este mes"

Inversión: "Hemos multiplicado por tres la inversión desde 2018"

Accidentes: "La media de accidentes se ha reducido en España"

Gestión: "Este Gobierno cree en el transporte público"

Sistema: "El sistema detecta, revisa y actúa"

Compromiso: "El compromiso con el sistema ferroviario lleva funcionando ya muchos años"

Servicio: "El Gobierno está con las víctimas"