Así ha sido la declaración institucional de Pedro Sánchez tras las amenazas de Trump: "No a la guerra"
Esta es la intervención del presidente del Gobierno tras la amenaza del máximo mandatario estadounidense a nuestro país por no ceder las bases de Rota y Morón para sus ataques a Irán
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resumido la posición del Ejecutivo frente al conflicto bélico en Oriente Medio desencadenado por los ataques de EEUU e Israel a Irán se resume "en cuatro palabras" con "no a la guerra", el lema que se popularizó con la guerra de Irak de 2003.
Se ha referido en concreto a aquel conflicto "que en teoría se dijo entonces se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global" pero que, ha advertido, "produjo el efecto contrario", con más inseguridad, terrorismo y efectos en la economía global.
"Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces: un mundo más inseguro", ha sentenciado en su declaración institucional sin preguntas desde el Palacio de la Moncloa para explicar la situación generada por la escalada bélica a raíz de los bombardeos de EEUU e Israel sobre Irán.