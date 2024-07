Vox confirma que rompe con el PP en las cinco comunidades donde gobiernan en coalición

El líder de Vox, Santiago Abascal, tras más de tres horas de reunión del Comité Ejecutivo Nacional de la formación, ha anunciado este jueves que su partido rompe con el PP en las cinco comunidades autónomas donde gobiernan en coalición por el acuerdo al que han llegado los populares en el reparto de menores inmigrantes no acompañados para aliviar la carga de Canarias planteado por el Gobierno central, pacto que ha calificado de "agresión".

Como consecuencia de esta decisión, "los vicepresidentes presentarán su dimisión en las próximas horas y pasarán a la oposición", ha afirmado en una corta comparecencia sin preguntas. Abascal ha acusado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de pactar "permanentemente" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, circunstancia que ha llevado a Vox a romper los acuerdos firmados: "Feijóo pacta con el autócrata", ha afirmado.

El líder del Vox ha anunciado así que su partido se retira de los gobiernos de Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia con la dimisión de sus vicepresidentes, para pasar a ser en estas comunidades una oposición "leal y contundente", y rompe el pacto de investidura en Baleares.

"Es imposible pactar con el que no quiere hacerlo", ha señalado Abascal, quien ha acusado a Feijóo de pretender "imponer políticas de fronteras abiertas" y ha advertido de que "nadie ha votado a Vox y me atravo a decir que ni al PP" para que se mantenga la "invasión" de emigración ilegal y de menores no acompañados en España.

Vox entró en un gobierno autonómico por primera vez en Castilla y León, donde ostentaban la Vicepresidencia y tres consejerías. Después llegaron la Comunidad Valenciana, donde Vox tiene la Vicepresidencia, dos consejerías y la Presidencia de las Cortes; Murcia, donde también tienen la Vicepresidencia y dos consejerías; Aragón, una Vicepresidencia, dos consejerías y la Presidencia del Parlamento; y Extremadura, una consejería. Las cinco comunidades autónomas ya han aprobado los presupuestos para el próximo ejercicio.

Ortega Smith: "Somos un partido cada vez más fuerte"

El diputado de Vox Javier Ortega Smith ha defendido que el partido está "unido" y "cada vez más fuerte" después de que el líder de la formación, Santiago Abascal, haya confirmado que los cargos autonómicos de Vox presentarán su dimisión tras el acuerdo por el reparto de menores migrantes y retirarán el apoyo parlamentario al PP en las autonomías en las que cogobernaban.

"Somos un partido unido y cada vez más fuerte", ha asegurado Ortega Smith a la salida del Comité Ejecutivo Nacional que se ha celebrado en la sede nacional de Vox ubicada en la calle Bambú de Madrid, descartando así cualquier discrepancia interna sobre la decisión de la dirección nacional.

Abascal ha defendido que el partido pasará a ejercer una oposición "leal y contundente" en las comunidades autónomas en las que hasta ahora gobernaba en coalición con los populares.

Serenidad entre los barones del PP

Mientras, el Ejecutivo del popular Alfonso Fernández Mañueco tachó la decisión de Vox de “injustificada e incomprensible”, aseguró que en Castilla y León se ha cumplido el pacto con los de Abascal y garantizó “estabilidad” y que seguirá trabajando “con eficacia por y para las personas de esta tierra”.

Del mismo reaccionó el presidente valenciano, Carlos Mazón, quien aseguró anoche la “estabilidad del Gobierno valenciano sin ninguna duda”, y aunque Vox decida romper su pacto, está dispuesto a liderar el cambio en la Comunidad valenciana.

Igualmente, la portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, manifestó que el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, anunciará hoy “la nueva reestructuración del Gobierno de Aragón, donde lo que va a haber es una distribución de las competencias”.