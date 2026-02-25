Yolanda Díaz se echa a un lado y no encabezará el proyecto de Sumar en las generales

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha decidido no repetir como candidata en las próximas elecciones generales, según ha comunicado mediante una carta publicada en sus redes sociales donde apunta que es "un paso muy meditado".

Su futuro político era una de las incógnitas que se cernían sobre la refundación del la alianza electoral de los partidos de Sumar en el Gobierno.

Precisamente Comuns, Sumar, IU y Más Madrid mostraron ese compromiso público durante un acto el pasado sábado al que se ausentó la ministra de Trabajo. Díaz fue la cabeza de cartel de la coalición Sumar en las pasadas elecciones generales de 2023, que cosechó más de tres millones de votos en dichos comicios y fue clave para la conformación del actual Gobierno de coalición junto al PSOE.