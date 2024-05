Asaltan el domicilio de una familia tras robarle las llaves en el aparcamiento de la Feria

Aunque a veces pensemos que nunca te va a ocurrir, lo cierto es que con la llegada de la Feria, y la cantidad de gente que se desplaza a Jerez, la tipología de robos aumenta considerablemente. El último, y uno de los más comunes en otras provincias, se ha producido en la ciudad el pasado lunes.

Una familia aparcó su coche en los aparcamientos que el Ayuntamiento ha habilitado en la zona que está enfrente del estadio Chapín. "Llegamos a las dos, dejamos el coche y nos fuimos tranquilamente a la Feria", cuenta una de las afectadas.

Tras pasar toda la jornada en el González Hontoria, al filo de las once de la noche, la familia regresó al vehículo para marcharse a casa, y al llegar a su domicilio comprobaron que no tenían las llaves. "Mi marido suele dejar las llaves en uno de los laterales del coche, y al cogerla, le resultó extraño que no estuvieran. Tampoco estaban los papeles del coche, y claro, al salir del mismo, nos dimos cuenta, porque habíamos accedido al mismo con la llave electrónica, que las cerraduras estaban forzadas".

Lo peor entonces estaba por llegar, ya que al requerir las llaves a otro familiar y acceder a la vivienda, comprobaron que había sido desvalijada por completo. "Habían entrado con total normalidad y me habían desarmado por completo la casa. Todos los cajones estaban por el suelo y todo revuelto".

Los ladrones se llevaron "todas las joyas que teníamos en casa, porque dinero no solemos tener en efectivo, y me han dejado todo destrozado", explica la afectada, que asegura que uno de sus vecinos "se extrañó que a eso de las seis de la tarde hubiese tanto ruido, y vio desde lejos salir más tarde a unas personas de unos veintitantos años".

Según fuentes policiales, no es la primera vez que este tipo de hurtos se realiza en ciudades andaluzas, de hecho hace unos meses en Málaga, unos individuos llegaron a hacer 300 kilómetros para robar en una vivienda tras sustraerle las llaves, algo similar a lo ocurrido el pasado año en Isla Mágica, en Sevilla, o lo que el verano pasado ocurrió en localidades de Huelva.