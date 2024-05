"Chiquilloooo hazme una foto. Ole Jeré. Me encanta Jeré". Este miércoles las mujeres saben que son las protagonistas de la Feria y los objetivos captan esos momentos únicos que sólo se pueden vivir en el González Hontoria.

El calor que se esperaba en esta jornada (hasta el momento con las temperaturas más altas de la semana) jugó sus cartas, dejando el paseo principal sin los grandes grupos de mujeres que se han visto años atrás en las horas centrales del día. "No están en la calle porque están comiendo, pero hay gente... Han empezado pronto, con las reservas se organizan de otra forma", comenta una camarera.

Ya no está el 'picoteo' de una caseta a otra. Las comidas se alargan en sillas reservadas, se aguarda en el interior de la caseta que el ambiente refresque y ya después se sale en busca de otro ambiente. El día es largo y ya se lamentará una a la mañana siguiente del dolor de pies. Sarna con gusto, no pica.

"¡No me lo puedo creer! ¿Qué haces aquí? Hace años que no vengo y mira que hoy te veo", le dice una señora a un hombre al cruzarse entre la marea humana de una caseta. Así es la Feria. Lugar de encuentros. De abrazos y fotos. Un grupo de amigos de Algeciras se acerca. "¿Esto dónde sale?", pregunta uno de ellos. No importa si es para radio, televisión o para el periódico (como es este caso). Se colocan en mitad del paseo, saludan, lanzan besos. Se lo están pasando de lujo. "¡Que vamos a salir en la tele por primera vez! (insisten con el vídeo...) Un besito para todos. Viva Jerez y su gente", dice un señor del grupo gritando. "Viva el caballo andaluz. Besitos a los jerezanos. Jerez es tierra de artistas", lanza una de las mujeres. Le terminan de hacer la foto y siguen su camino en busca de la caseta de La Bulería. Que siga la fiesta, "a ver qué nos encontramos".

En González Byass varias mujeres, con un particular tocado en la cabeza en forma de maceta (sí, han leído bien), saludan como si le fuera la vida en ello al presentador de Canal Sur Manuel Sarriá. Poco antes habían pasado cerquita de ellas los periodistas Carmelo Encinas y Toni Bolaño, que seguro que disfrutaron entre catavinos y flamenco.

Entrada ya la tarde fue llegando más público. No hay mejor marca de que se está disfrutando del Real que unos zapatos manchados de albero. Esos zapatos que, aunque se limpien, siguen teniendo en algunas costuras el color de la Feria. Una Feria que este miércoles celebró los 20 años de la caseta de Jerelesgay con un 'brindis arcoiris', ahí es nada. 20 años presentes en el Real, reivindicando la inclusión y la libertad. Enhorabuena.

Media hora antes de que Rocío Parrilla subiera a las tablas de la caseta Tío José de Paula, ya había gente aguardando en la puerta para verla. Y es que el flamenco, por mucho que se quiera y se diga, sigue estando 'cortito' entre las 140 casetas del González Hontoria. Por ello, no es de extrañar que algunas actuaciones programas y anunciadas tengan tanto público. No cuenta 'flamenquizar' canciones de David Bisbal para justificar el tono 'tradicional'. Jerez quiere flamenco y menos discotecas.