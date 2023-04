"En la Feria de Jerez cuidamos el paseo de coches de caballos y al caballo"

"Aquí, en Jerez, cuidamos el paseo de coches de caballos para la Feria y al caballo". Son palabras del delegado de Bienestar Animal, Rubén Pérez, que adelanta que habrá mucho control para evitar incumplimientos de la normativa y el daño a los animales.

Este mismo viernes, Adelante Andalucía proponía suspender los paseos de caballos en la Feria de Jerez si se alcanzan temperaturas que, a criterio veterinario, se entienda que pongan en riesgo de deshidratación a los animales. Pérez ha querido remarcar que comparte con Adelante Andalucía que la mejor imagen para la Feria del Caballo es "ser referente en cuidar el bienestar de los equinos", y por ello "aquí no pasa lo de Sevilla".

Estos días en Sevilla varios caballos han sufrido los efectos del calor y el poco control sobre su estado de salud. De hecho, la Policía Local de Sevilla ha abierto diligencias por posible delito de maltrato animal contra la propietaria de un coche de caballos tras la muerte de una yegua que estaba previamente enferma y cuya enfermedad se había agravado por deshidratación, según la necropsia realizada por los veterinarios. Además, se ha hecho viral el vídeo en el que algunas personas intentaban levantar a patadas a un caballo que había caído desplomado.

"Esto no pasa en Jerez. Aquí tenemos contratado un servicio de control, hay asistencia veterinaria, tenemos dos abrevaderos en dos zonas dentro del paso de caballo y se pondrán todos los que haga falta, estamos en contacto con el sector", declara el delegado.

"El año pasado no me gustó una cosa y tomamos nota, y fue que había coches de alquiler con exceso de personas para un solo caballo. Eso no va a volver a ocurrir. Vamos a reforzar el control del paseo, fuera y dentro del Real, para que toda la normativa se cumpla y se proteja al animal", destaca Pérez.

El delegado de Protección y Bienestar Animal pone en valor que "nuestro paseo de caballos es un gran atractivo, muy respetado tanto fuera como dentro de Jerez. Y no sólo eso, sino que siempre queremos que gane la mayor calidad que nos permitan las ordenanzas municipales".

El responsable municipal destaca que dentro del Real de la Feria se cumple "con un exquisito vestuario de los jinetes" y niega que haya imágenes que no cumplan con la normativa en el interior del recinto ferial (a excepción del citado caso del número de pasajeros). Además, remarca que el Ayuntamiento ha estado trabajando "codo a codo" con el Club de Enganche "recogiendo sus puntos de vista para que el paseo vaya ganando más calidad". "Queremos que colaboren para que nos hagan llegar a qué regulaciones podemos acogernos para ir subiendo el nivel", añade. Según Pérez, el objetivo es que el paseo "luzca más y los caballos estén cuidados y sanos".