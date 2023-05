Flores en el cielo abren la Feria 2023

La Feria del Caballo 2023 se inauguró este sábado con un marcado homenaje a Lola Flores, en el año del centenario de su nacimiento. El guiño a la artista se produjo con los fuegos artificiales a modo de flores iluminadas en el cielo, justo antes del encendido de los 1,3 millones de puntos de luz en las distintas calles del recinto ferial del Parque González Hontoria, que cuenta con 173 casetas, todas de acceso público. Una de las mayores celebraciones de la ciudad, que se desarrollará hasta el próximo 13 de mayo. Una semana para la fiesta oficialmente inaugurada. Aunque si bien es cierto que ya desde el viernes y sábado al mediodía hubo movimiento en las casetas con almuerzos de socios, o no, y actuaciones.

Como es tradicional, el encendido del alumbrado se dirigió de manera simbólica desde el Templete Municipal, donde se situó el gobierno municipal casi al completo, encabezado por la alcaldesa, Mamen Sánchez. Junto a la regidora estaba el autor del cartel de esta Feria, José María Soto, así como representantes de la moda flamenca, temática a la que está este año dedicada la Feria. Por ello, toma especial relevancia el vestuario de la mujer, que en el cartel luce un traje que bien se podría ver por el Real.

Para la alcaldesa, la moda constituye “una seña de identidad de nuestra fiesta” que ayuda a llenar “de color y de alegría” el recinto. “Moda flamenca -subrayó- en la que Lola fue vanguardista a la hora de vestirla”.

La alcaldesa recordó además este año la importancia del alumbrado, “también en las calles secundarias, que ha quedado espectacular. Además de los fuegos artificiales con esas flores y formas de corazón. Porque desde que estamos trabajando con Lola, ella está muy presente en Jerez”. Y al respecto dijo que el Museo de Lola Flores recibió este sábado “el récord de visitas desde que se abrió, con personas venidas desde muchos puntos de España”.

Mamen Sánchez animó a los jerezanos y a los visitantes, “a que disfruten mucho esta Feria”, alejada ya de la crisis sanitaria por el Covid-19, “con muchísimas menos restricciones y con gente más concienciada también. En un recinto con, como somos los jerezanos, muy hospitalarios con quien nos visita de fuera. Y ofrecerle lo mejor de sí, lo mejor que tenemos, nuestra moda flamenca, nuestros vinos, nuestros caballos y nuestro flamenco. No hay una feria que tenga un recinto tan bonito y tan especial como este, con las singularidades que vamos añadiendo cada año”.

La intención del Consistorio es que la feria jerezana sea “más abierta, más igualitaria y más integradora” y para ello se han tomado medidas especiales en la accesibilidad y para las personas con sensibilidades especiales, que tendrán el Día sin Ruido, el miércoles de 18.00 a 21.00 en la zona de atracciones. Asimismo, permanece un año más el Punto Violeta, desde donde se difunde un protocolo de actuación para el personal de las casetas para saber cómo actuar ante la violencia sexual y ante un caso de sumisión química. La Feria ofrecerá también un servicio de acompañamiento a las mujeres que, por la noche y hasta las cinco de la madrugada, abandonen la fiesta y no se sientan seguras en el camino hacia sus coches, sus casas, o las estaciones de autobuses, hasta un radio de dos kilómetros.

Y a la pregunta de, “alcaldesa, ¿qué mensaje le mandaría a todos los andaluces que no han venido nunca a la Feria del Caballo”. Mamen Sánchez no dudó la respuesta: “Si me queréis, venirse”.