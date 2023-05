Inés Arrimadas: "Cualquier persona puede sentirse cómoda en Jerez"

Vestida de faralaes y sin miedo a las altas temperaturas de este domingo, Inés Arrimadas, diputada en el Congreso de los Diputados y portavoz de Ciudadanos, pisaba el albero de la Feria del Caballo. Allí se reunió, entre otros, con Manuel Méndez, candidato a la alcaldía Cs, concretamente en el templete de González Byass.

Muy amable, atendió a Diario de Jerez. Confirmó que ya se había trasladado con su familia a Jerez, donde se han empadronado. Precisamente, sus hijos le acompañarían más tarde, después de dormir la siesta. Asegura estar muy cómoda en Jerez y no sentir ningún tipo de acoso. "Cualquier persona puede sentirse cómoda en Jerez. Es una ciudad fantástica, un tamaño muy bueno, en la que no falta ningún servicio ni nada y no tiene distancias tan largas como Madrid o Barcelona donde he estado viviendo muchísimos años".

Confirmó que al tratarse de unas municipales, su actividad política le obliga a desplazarse a diferentes localidades del país. Para colaborar en la campaña en función, dijo, "de lo que decida el comité de campaña, intentaré apoyar al mayor número de compañeros posible". todo ello, compaginándolo en la medida de lo posible con su labor en el Congreso, cumpliendo sus obligaciones como portavoz, y también con la familia. "Tengo dos niños muy pequeños y por eso estamos aquí (en Jerez). El viernes estuve en Utrera, el sábado en Cádiz y hoy en un día grande de Jerez", comentó.

Esta semana tiene pleno y otros actos, de modo que no sabe si sus compromisos profesionales le permitirán asistir más días a la Feria del Caballo. Este domingo aprovechó para fotografiarse, un año más, con los toneles de González Byass.

Una jerezana más

El pasado 6 de abril la política jerezana sorprendía con la noticia de su mudanza a Jerez. Subió una imagen en la Plaza Aladro, frente al Palquillo de la Carrera Oficial, viendo pasar a una cofradía acompañada de sus dos hijos. "Hemos decidido mudarnos a Jerez para poder tener cerca a la familia", explicó en su perfil de Instagram, añadiendo que "ya lo sabéis: yo con Ciudadanos siempre".

Aunque se ha especulado sobre su futuro y otras posibles razones que hayan provocado esta mudanza, hasta ahora, continúa en Ciudadanos y se ha convertido en una buena embajadora de la ciudad de Jerez.