Ismael Jordi: "Intentaré en un futuro no perderme muchas más Ferias de Jerez"

Tras más de una década sin pisar la Feria, el tenor jerezano Ismael Jordi por fin la ha vuelto a saborear. "Sí, entré de rodillas", cuenta entre risas, "de la ilusión que tenía. Los que somos de Jerez, la Feria es de lo que más estamos esperando". Acompañado de una treintena de personas entre familia y amigos en la caseta de Díez Mérito, el cantante reconoce que ha visto un poco cambiada la Feria, "y veo que hay más ambiente por la noche que al mediodía, aunque entiendo que dependerá de los trabajos, de si se come en casa o no... Pero bueno, que la he encontrado maravillosa y no la cambio por ninguna del mundo". En su tierra pasará unos días, incluso puede que haga el Camino y salir el próximo miércoles con Jerez.

Días de Feria en los que Jordi ha tratado de cuidarse mucho "aunque es complicado, las casetas, la música alta, las bebidas frías, el albero... Pero bueno, son tres días los que estoy. Por suerte, aquí no me piden cantar en las casetas, en todo caso, toco el tambor" (ríe).

Y tras este paso por el Real, a la vista tiene un concierto en el Teatro de la Zarzuela el próximo 26 de mayo con 'Una noche de zarzuela'; el 2 de junio en el Teatro Arriaga de Bilbao, junto a Marina Monzó. Y luego regresará a La Zarzuela para cantar 'Doña Francisquita', del 19 al 30 de junio. El verano lo pasará de nuevo en Jerez, hasta que el 26 de julio actúe en el Festival de Perelada. Tras él, se marchará a Londres, a finales de agosto, a Londres para volver al Covent Garden con 'La Traviata'.

El cantante acaba de regresar de Ámsterdam de encabezar una nueva producción de 'Roberto Devereux' de Donizetti, perteneciente a la llamada Trilogía Tudor, que a lo largo de tres temporadas ha desarrollado contando con la misma dirección escénica, musical y protagonista masculino y en cuya producción participa también Les Arts de Valencia y el San Carlo napolitano. Un teatro. el Nederland Opera, donde el tenor ha actuado ya en 77 ocasiones, donde debutó en 2007. "En la última función me llevé un aplauso muy bonito del coro, de la gente... Muy bien".

Jordi sabe ya que su agenda no le permitirá pisar la Feria hasta al menos 2027, ya que los dos próximos años tiene compromisos en mayo. "Pero ya dentro de un tiempo empezaré a reservarme estas fechas para no perderme muchas Ferias más, aunque todos los años digo lo mismo...".