Joaquín visita la Feria de Jerez

Varios jugadores del Real Betis, entre ellos el portuense Joaquín Sánchez, visitaron este pasado miércoles la Feria de Jerez aprovechando una jornada de descanso y pasando un buen rato en el parque González Hontoria.

Una de sus paradas fue la caseta de las bodegas Díez Mérito, donde fueron recibidos por Salvador Espinosa, uno de sus propietarios. En concreto, hasta la caseta acudieron, además del ya famoso Joaquín, Víctor Ruiz y Martín Montoya, que estuvieron acompañados por Antonio Barragán, exfutbolista del Betis retirado del profesionalismo a principios de año.

En la imagen, Salvador Espinosa posa con su hermano Arturo Espinosa y su sobrina, la pequeña África, junto a los jugadores del Betis citados con anterioridad.

Joaquín sigue recuperándose

El capitán bético sigue su proceso de recuperación del esguince leve de rodilla que sufrió ante el Barcelona y que no le impidió, no obstante, estar en el banquillo de San Mamés, aunque no sumó minutos para lograr alcanzar el récord de 622 partidos en Primera del portero Andoni Zubizarreta, que está a cinco partidos de igualar.

El lunes, Betis - Rayo

Mientras, el Betis sigue preparando el partido del próximo lunes del Betis ante el Rayo Vallecano, en el Benito Villamarín. El centrocampista portugués William Carvalho y el extremo hispano-argentino Juan Cruz se han ejercitado este miércoles con el grupo tras hacer trabajo específico en los días anteriores y apuntan al choque.

El técnico chileno Manuel Pellegrini ha dirigido una sesión en la ciudad deportiva bética en la que Carvalho ha entrenado con normalidad tras haber pasado un proceso febril y Juan Cruz ha hecho lo propio después de hacer trabajo específico tras jugar el pasado fin de semana con el filial los noventa minutos ante el Polideportivo Ejido.

Carvalho y Cruz, según se ha visto en los minutos abiertos a los medios, se apuntan al duelo ante el Rayo, para el que Pellegrini tiene nombres que recuperar como el central italo-brasileño Luiz Felipe Ramos, quien sigue haciendo trabajo de puesta a punto tras superar una lesión muscular leve en el bíceps femoral izquierdo que le hizo perderse el duelo de la última jornada ante el Athlétic en Bilbao.