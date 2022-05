Rocío Ruiz, dispuesta al baile

'Dime qué necesitas y trabajaré para conseguirlo' es uno de los lemas que la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, lleva a gala encabezando la candidatura de Ciudadanos por la provincia de Cádiz en las próximas elecciones autonómicas, decisión de la presidenta nacional de la formación naranja, la jerezana Inés Arrimadas -que ha dado positivo en covid tras pasar por la Feria del Caballo- y que la consejera asume con ilusión, como ha dejado patente en su visita al González Hontoria, donde ha recibido el apoyo y el cariño de numerosos ciudadanos.

"Que Dios la bendiga", la saludaba un señor en el real de la Feria, agradeciéndole el trabajo y prometiéndole su apoyo. Antes, otra señora le había pedido que siguiera en la brecha; Rocío Ruiz lo tiene claro porque un partido como Ciudadanos "es necesario" en el clima de polarización que se está viviendo en España y sonríe cuando le preguntan o comentan por encuestas, porque apunta que la clave es ser clave para gobernar y "demostrar capacidad, como hemos mostrado hasta ahora".

Conciliadora como pocas, la número 1 naranja por la provincia de Cádiz para el 19-J asume el reto con la misma ilusión con la que desembarcó en la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en la que subraya que el proyecto no está acabado ni mucho menos aunque sí encauzado, por lo que "quiero seguir siendo consejera", reitera convencida, para "ver crecer" sus proyectos y finalizar el trabajo realizado, del que se siente muy "orgullosa", sobre todo teniendo en cuenta la época que ha tenido que lidiar con la pandemia de coronavirus. Rocío Ruiz tiene claro el mensaje a lanzar en la provincia y es muy consciente de la particular idiosincrasia de un territorio que no le es nada ajeno ya que, aunque de Huelva, su padre estuvo muchos años trabajando en Cádiz, por lo que conoce el terreno que pisa.

Y la candidata de Ciudadanos, que hace gala de su perfil "progresista" y "de centro liberal" y está dispuesta al debate en esta campaña que se acerca cada vez más porque "la fuerza la dan los argumentos", y los suyos no son ideas a realizar sino "las ideas que hemos puesto en marcha en la Consejería estos años". Ese es su aval para pelear por Ciudadanos y su carta de presentación, y no es poco a tenor de la respuesta de muchas personas que se encontró ayer en la Feria de Jerez y que se acercaron a saludarla y mostrarle su apoyo.