Feria de Jerez 2026: Abierto el plazo para solicitar las licencias para los 'cacharritos' y puestos

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, ha informado que desde este viernes 6 y hasta el lunes 16 de marzo inclusive, permanecerá abierto el plazo para solicitar la licencia de ocupación para instalar actividades lúdico-recreativas, comerciales y hosteleras durante la Feria del Caballo 2026, en la zona de atracciones, popularmente conocida como de 'los cacharritos'.

Las personas interesadas dispondrán de un plazo de siete días hábiles para presentar la documentación requerida. Para ello, deberán cumplimentar el modelo oficial de solicitud, disponible en la página web municipal, junto con la declaración responsable y las bases reguladoras en las que se detallan los requisitos establecidos. Enlace directo: www.jerez.es/feria/convocatoria-licencias-atracciones.

En cuanto a las condiciones específicas recogidas en dichas bases, se establece que las taquillas deberán estar integradas en la propia atracción o, en su defecto, ubicarse dentro de la parcela autorizada. Asimismo, se fija la celebración del Día del Niño y la Niña el martes 12 de mayo, jornada en la que se aplicarán tarifas reducidas: 2,50 euros para aparatos infantiles, 3 euros para aparatos de adultos y 4 euros para atracciones de recorrido único y con menos de 16 plazas.

Además, se contemplan tres jornadas de Día sin Ruido: lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de mayo, entre las 18.00 y las 20.00 horas, durante las que las atracciones no emitirán música, cuñas publicitarias ni amplificación sonora, con el objetivo de facilitar el disfrute a personas con trastornos del espectro autista, síndrome de Asperger u otras afecciones sensibles al ruido.

Salvo autorizaciones especiales, todas las actividades deberán permanecer activas hasta las 24.00 horas del domingo 17 de mayo, fecha en la que se celebrará también el Día de los Nietos y Nietas. Durante esa jornada se mantendrán las atracciones con las tarifas reducidas del Día del Niño y la Niña, y las personas mayores de 65 años que dispongan de la Tarjeta Junta 65 podrán acceder gratuitamente acompañando a sus nietos y nietas.