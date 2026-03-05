Abre una nueva tienda en el centro de Jerez: supermercado outlet con descuentos de hasta el 80%

Alegría para el centro de Jerez. La cadena de supermercados outlet Sqrups acaba de abrir una franquicia en calle Doña Blanca, 20, junto a la Churrería Alacant. Además de sumar un nuevo negocio, ofrece a la ciudad jerezana su nuevo concepto de venta que ya triunfa en casi un centenar y medio de establecimientos repartidos por toda la geografía española.

La tienda de Sqrups en Jerez se inauguró este 5 de marzo, con una sorpresa para los primeros clientes, quienes ya pudieron apreciar la amplia gama de artículos completamente nuevos procedentes de fabricantes de primeras marcas.

Cada nuevo outlet Sqrups ofrece una media de 1.000 referencias, con un precio medio de 0,80 euros por unidad y descuentos que oscilan entre el 50% y el 80% sobre el precio original. Aproximadamente, el 85% del surtido corresponde a productos de alimentación y congelados, completado con artículos de droguería, perfumería e higiene personal. Se trata de productos en perfecto estado que, por causas como sobreproducción, cambios de envase, exceso de stock o campañas finalizadas, quedarían fuera de los canales tradicionales de distribución.

Sqrups en calle Doña Blanca, 20, en el centro de Jerez.

Desde la fundación de la cadena en 2014, ha transformado el concepto tradicional de outlet —asociado mayoritariamente a moda o electrónica— aplicándolo al gran consumo alimentario en entornos urbanos. En 2024, Sqrups cerró con 92 establecimientos tras incorporar 23 nuevos, un salto que impulsó su facturación hasta los 21 millones de euros, un 50% más que los 14 millones de 2023. Durante ese ejercicio, liquidó 26 millones de unidades de más de 500 fabricantes, un 29% superior al año anterior, con la alimentación como categoría estrella seguida de higiene, droguera y papelera.

En Andalucía, Sqrups ya está presente en Cadiz, Dos Hermanas, Hytasa, Puerto Real, San Fernando y Granada.

Filosofía Sqrups

La filosofía Sqrups es absolutamente novedosa en Jerez, ya que, defienden "una forma de hacer empresa que genere un impacto positivo y duradero". Su modelo de negocio se basa en tres pilares fundamentales: sostenibilidad, impacto social e inclusión y diversidad. A través de ellos, buscan "transformar la manera en la que consumimos, reducimos el desperdicio y generamos oportunidades para quienes más lo necesitan".

El 100% de los productos que venden en Sqrups proviene de situaciones excepcionales, como son fechas cortas de caducidad, excedentes de producción, cambios de imagen o por controles de calidad.

Gracias a este modelo, en el último año "hemos rescatado más de 26 millones de productos, evitando que terminen destruidos y dándoles una segunda oportunidad de consumo. Apostamos por una compra responsable, que no solo permite ahorrar dinero, sino también aliviar la sobrecarga del planeta y reducir de forma directa los residuos que generamos como sociedad".