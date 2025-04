Zurita responde a la polémica de la Feria de Jerez: "No se trata de castigar a nadie, se trata de beneficiar al que lo hace mejor"

Una defensa sin titubeos. El delegado de Fiestas, Francisco Zurita, se pronuncia ante la polémica por el nuevo plano de la Feria de Jerez, un nuevo diseño del Real que justifica por "el interés general de los jerezanos".

"El diseño de la Feria está muy bien pensado, muy meditado y obedece, por supuesto, al espíritu de las ordenanzas", declara el concejal. Desde que se conoció el plano provisional, una veintena de caseteros han denunciado sus cambios de ubicaciones, llegando incluso a plantear la vía judicial. "La baremación no es un índice para decir dónde va cada caseta. La baremación trata de situar un escalafón, de arriba a abajo, para ver cuáles son las casetas que merecen este año estar o incorporarse al Real", subraya Zurita, añadiendo que "las ordenanzas dejan meridianamente claro cuáles son los valores que ayudan a que esa baremación, o a que esa puntuación final, sea más alta. Basta con leerse las ordenanzas".

E insiste: "La baremación afecta solamente para estar o no estar en la Feria. Imagínate que llega una asociación nueva, presenta un proyecto y ese proyecto queda en el lugar 156. Bueno, pues en el 156 sí cabe, accederá a la Feria. Pero si acaba en el lugar 191 y hay 180 casetas, pues se quedará la decimoprimera en lista de espera. Eso es la baremación. Y eso lo hemos respetado escrupulosamente, sea tradicional o no".

El delegado asegura que "las puertas de mi despacho siempre están abiertas y mi teléfono suele estar siempre disponible. Yo atiendo a todo el mundo. Y uno por uno a las personas que me han preguntado, o a las instituciones que me han preguntado por qué se les ha cambiado, se lo he explicado. Ellos lo saben".

A la espera de que se apruebe el plano definitivo de las casetas, Zurita señala que una vez que se ha terminado el plazo para que los titulares ejerzan su derecho a pagar el sitio, "los huecos que hay vamos a tratar de optimizarlos para mejorar la situación de todos. Si hay cambios que puedan permitir solucionar o mejorar algunas de las posiciones iniciales, lo estudiaremos. Pero esto no va a implicar en ningún caso modificar la filosofía del diseño de la Feria".

Casetas tradicionales y no tradicionales

El plano de la Feria contempla estas dos 'zonas'. "Hay dos zonas muy bien definidas, si bien, salvo el caso de dos, quizás tres casetas que están en una posición distinta, todas están en el mismo lugar", subraya. Entre esas 'excepciones' están las casetas de Sherrypol y Jerelesgay: "Aquí hemos escuchado todas las partes y, realmente, estas dos casetas, por el público que acude, siguiendo recomendaciones de seguridad, siguiendo recomendaciones de diferentes colectivos, creemos que están ahí mejor ubicadas".

"Dicho esto, yo confío en que en la Feria, ya no estoy hablando del año 2025, sino del año 2026, muchos de los que hoy creen que la zona no tradicional puede ser un hervidero se van a equivocar. Porque no se trata de que sea peor o mejor. Se trata de dos formas muy distintas de vivir la Feria, para que cada cual la pueda vivir sin molestar al otro. Creo que esto ha sido una demanda, no de este gobierno, sino que ha sido una demanda de la mayoría de los jerezanos", añade el delegado.

El concejal de Fiestas remarca que "en la Feria no hay sitios buenos o malos, tenemos que quitarnos el chip de que la Feria va a tener un sitio elitista y otro sitio no elitista. Pretendemos que la Feria sea homogénea. Pero es verdad que dentro de esa homogeneidad, sí que queremos ir concentrando un estilo de vivir la Feria".

Francisco Zurita durante la entrevista en Diario de Jerez. / Vanesa Lobo

Zurita detalla que "el estilo de vivir la Feria que se va a dar en los paseos más antiguos, los más tradicionales, queremos que tenga un carácter familiar, que tenga un carácter asociativo, que tenga un carácter benéfico, que tenga un carácter que realce aquellos valores que se ponen de manifiesto en las ordenanzas". ¿Y cuáles son esos valores? "Pues la defensa del flamenco es fundamental, que tenga un buen programa y que defienda el flamenco. Que sea estéticamente bonito el proyecto, que sea un colectivo más o menos amplio, que represente más o menos a una población amplia, que durante la vida normal de estas personas o de esta asociación desarrollen actividades benéficas o actividades que redunden en bien de la sociedad... Es una decisión del gobierno y en ningún caso responde a amiguismo", declara el delegado, dando así también la respuesta a la ubicación de dos nuevas casetas en paseos principales del Real.

Siguiendo este mismo patrón, "hemos querido que los partidos políticos estén cerca unos de otros, que estén en una misma zona, igual que los sindicatos. Hemos querido también que aquellos titulares que regentan restaurantes o que regentan espacios de hostelería durante todo el año, pues estén juntos en nuestra Feria... Siguiendo todo este patrón, pretendemos crear zonas homogéneas de formas de vivir la Feria dentro del plano".

El delegado también confirma que ha habido denuncias al portal de Transparencia: "Están en perfecto derecho de presentar cuantas alegaciones quieran y yo, desde luego, tengo la obligación de contestarles".

"Todas tienen un motivo"

Zurita remarca que todas las decisiones de cambios de ubicación "tienen sus motivos". "Si quieres que entremos en temas un poquito más concretos, una de las casetas que llevaba muchos años en la zona tradicional puede ser la de Jerez Londres. Pero obviamente es un mesón que queremos agrupar dentro de los mesones. Por tanto, la excepción a este criterio hubiera sido dejarlo en el sitio donde estaba, que hubiera sido un agravio comparativo con otros establecimientos similares. Eso sí hubiera sido una excepción y un amiguismo", subraya.

Otro caso, la renuncia del Grupo de Empresas de El Corte Inglés (los responsables de la caseta son los propios trabajadores de la empresa, no El Corte Inglés) a tener caseta en la próxima edición tras su reubicación en el Real. El delegado de Fiestas responde: "Están en su derecho de renunciar. El sitio que tenían se le ha dado a Fundador y por un motivo muy sencillo, o por varios motivos. En primer lugar, porque Fundador ganó el primer premio el año pasado. En segundo lugar, porque en esa cruceta existe ya una bodega, González Byass, y creemos que es bueno que se visualice la otra gran bodega jerezana que está de aniversario, que es todo un acontecimiento".

"Lo que se le ha ofrecido a este grupo de trabajadores de El Corte Inglés ha sido la esquina que tenía anteriormente Fundador y que evidentemente no es mala, es exactamente la misma en cuanto a dimensiones. Y desde luego está en un sitio privilegiado, con lo cual, hombre, no se trata de castigar a nadie, se trata de beneficiar al que lo hace aún mejor. Y esto es a lo que nuestra Feria debe aspirar, a ir siempre potenciando y beneficiando al que lo hace aún mejor", subraya el responsable municipal.

Un pleno extraordinario para el plano

Esta semana la Confluencia y el PSOE han solicitado un pleno extraordinario para tratar el nuevo plano del Real al considerar que los cambios responden a un interés de "segregar". El delegado de Fiestas declara que "desde luego están en su derecho de pedir el pleno extraordinario, por supuesto que sí, pero también tendrán que explicar muy nítidamente por qué piensan esto. Tengo claro los motivos que nos han llevado a actuar como hemos actuado. Ellos serán los que tendrán que explicar por qué piensan que hay amiguismo, por qué piensan que hay segregación, por qué piensan que hay agravios, por qué lo piensan. Yo a cada pregunta que hagan, a cada planteamiento que hagan, tengo una respuesta".

"Insisto, esto no se ha hecho desde el capricho, no se ha hecho desde la improvisación, no se ha hecho con afán de discriminar ni segregar a nadie, sino todo lo contrario. Lo hemos hecho con el espíritu de ordenar una Feria que lo necesitaba, porque esto era un clamor a gritos. De incluso estos mismos partidos que se quejaban de que nuestra Feria iba a la deriva, que nuestra Feria estaba convirtiéndose en una feria de discoteca, que tenía muchos defectos, y había que poner orden. Poner orden implica tomar decisiones", remarca.

Zurita está convencido de que el nuevo diseño se va a consolidar. "Las decisiones gustarán o no gustarán, pero habrá que ver primero si surten los efectos que esperamos, que estoy convencido de que sí. Que ellos quieren convocar un pleno y exponer las razones por las que piensan que hemos sido discriminatorios con determinados caseteros o propietarios, pues que lo expliquen. Yo, como delegado de Fiesta, lo explicaré con muchísimo gusto".

Polémica por las reservas de las mesas

El año pasado un aluvión de quejas por las reservas de mesas en las casetas, llegando a incluso considerarlas una forma de "privatizar" la Feria. Sobre esta cuestión, Zurita declara que "no creo que haya un solo ciudadano de Jerez que no vaya a la Feria a comer con la familia, con los compañeros de trabajo, con los amigos o con quien sea y no se asegure que tiene una mesita para poder hacerlo. Esto es un derecho que creo que todos ejercemos y que privarnos de la reserva sería una locura".

"Si no, ¿quién iría a comer a la Feria con la familia? A la aventura sería imposible. Pero esto no debe entrar en contradicción con el hecho de ser atendido. Lo que no se puede permitir, y de hecho no se permite en las ordenanzas, es que con la excusa de estar todo reservado no se permita ser atendido, por ejemplo, en la barra. Un 80% al menos de la barra debe estar destinado a atender al público. Por tanto, si hay espacio de la barra libre y no se es atendido es un motivo para llamar al inspector o al que sea y decirle 'no me atienden' y esa caseta puede ser sancionada", remarca.

"Lo que sí es una realidad, y eso no lo podemos evitar, es que la Feria de Jerez es cada vez más famosa, más popular. Entonces creo que el problema no viene tanto por la reserva de la mesa como por la masificación que tenemos, y no solo en el Real. Es que uno va a comer esos días a la zona de Hipercor y es difícil encontrar mesa en cualquier restaurante o incluso en sitios del centro", declara Zurita. Ante este escenario, "creo que sería arrojar piedras contra nuestro propio tejado si no tenemos la posibilidad de reservar una mesa en la Feria en cualquier caseta, siempre que no sea el día del socio, para asegurarnos comer con el grupo con el que queramos comer".