Estos son los mejores días para ir a la Feria de Jerez 2024

Hay quien entra en el Real del Parque González Hontoria para disfrutar de la Feria del Caballo, para muchos la mejor de Andalucía, y apenas salen de allí sólo para descansar lo justo, asearse, acicalarse y volver a darlo todo. Esas personas pueden considerarse realmente afortunadas de vivir esos días de alegría, folclore y color. Pero, obviamente, la mayoría no tiene esa suerte, por diferentes motivos, de modo que han de escoger el día –o los días- que más le convienen para desplazarse hasta allí.

Este año la Feria de Jerez repite el mismo formato, tendrá lugar de sábado a sábado, concretamente del 4 al 11 de mayo. En la famosa red Tik Tok el jerezano Jaime Rodríguez, reconocido amante de esta maravillosa fiesta local, dedica un vídeo para despejar las dudas sobre cuál es el día idóneo para ir a la Feria de Jerez. Aunque, en su caso, lo tiene claro: para él son buenos todos los días.

Para empezar informa sobre la fecha y los días de la semana en los cuales tiene lugar este año la Feria. Advierte que, aunque comienza el sábado 4 de mayo, el viernes 3 de abril tiene lugar la ya tradicional barrilada, la cual tampoco se pierde porque lo tiene a la vuelta de la esquina. Sin embargo, no se lo recomiendan a quienes tienen que venir de fuera pues no se vive la Feria en sí, ya que, según Rodríguez, lo que se hace es beber, beber, beber… Además de ese día previo a la inauguración oficial, el tiktoker jerezano admite que siendo no faltaría un día, desde el viernes 3 de mayo al viernes 10.

Los mejores

Ahora bien, ¿qué haría si viviera fuera? ¿Qué días recomienda ir a la Feria de Jerez a quienes no viven en la ciudad y no tienen ni idea? Descarta el 3 de mayo, día de la barrilada. En segundo lugar, cuando hay que decantarse por un fin de semana, aconseja escoger siempre el primero. Igualmente, señala que es mejor venir a la Feria del Caballo los primeros días. En los comentarios también se preguntan e intercambian opiniones sobre otro aspecto: qué días son los apropiados para vestirse de gitana.

Podría decirse que el mejor día es aquel en el que puedas abandonar los deberes y las preocupaciones para poder beber vino de Jerez fresquito, rebujto, bailar, comer de lujo y… lo que se encarte.