Zurita: "La puntuación no otorga ubicación en la Feria, no ha habido trato de favor"

La adjudicación de las casetas en el plano de la Feria del Caballo 2025 sigue generando polémica y los plenos de este martes en el Ayuntamiento han sido buena prueba de ellos, tanto el ordinario de la mañana en el que hubo una interpelación del Grupo Municipal La Confluencia como el extraordinario de por la tarde, monográfico con un único punto en el orden del día: proposición de los grupos municipales Socialista y La Confluencia para evaluar la transparencia en la tramitación del expediente para la concesión de casetas en la Feria así como el reparto de los espacios. Como se esperaba, el PP votó en contra, por lo que la proposición no salió adelante.

A preguntas concretas como por qué casetas nuevas entran en el paseo principal en detrimento de otras que llevan años en el González Hontoria, Francisco Zurita, delegado de Fiestas, respondía que el sistema de baremación no determina la sitaución de las casetas en la Feria, y que algunos movimientos de casetas han propiciado movimientos colaterales, afirmando que "es nuestra propuesta y tenemos nuestro derecho a hacerla. Hemos primado casetas que tienen proyectos interesantes, actividades beneficas, colectivos numerosos, también la trayectoria... Pero siempre primando el interés colectivo por encima del individual, no hay otra explicación al plano".

En el pleno ordinario, Raúl Ruiz-Berdejo, de La Confluencia, indicó que "queda menos de un mes para la Feria y todavía no conocemos el plano definitivo. Llama la atención el reparto de los espacios en el plano provisional, sin criterios objetivos que justifiquen las decisiones de ampliar unas casetas, desplazar a caseteros y ubicar en esos lugares a caseteros que en algunos casos son nuevos. No hay justificación razonada, nadie conoce la forma y manera en que se han puntuado las casetas, de haberse tenido en cuenta las pasadas ediciones de la Feria nos cuesta entender y me gustaría saber cómo se ha evaluado a quienes nunca han montado una caseta y se encuentran en el paseo principal. No ha aclarado la justificación de priorizar a determinadas casetas en detrimento de otras, en casos con casetas con menos puntos".

Francisco Zurita, delegado de Fiestas, respondió que "los critrerios de adjudicación de las casetas son públicos y notorios, conocidos por los titulares de las casetas desde el mes septiembre cuando se publicaron las ordenanzas que luego fueron definitivas porque no hubo alegaciones. A todo aquel que me ha pedido explicaciones personalmente, le he dicho el porqué, a cada una de las casetas si es que ha habido cambios. Desde el punto de vista técnico ha habido homogeneidad. No ha habido trato de favor, ni arbitrariedad, ni distribución caprichosa, ni falta de información".

Ruiz-Berdejo puso ejemplos concretos de baremación, informe al que tuvo acceso el día anterior: "Por ejemplo, la Peña Buena Gente, 56 puntos; Comisiones Obreras, 57. Apartamos a Comisiones y ponemos en ese sitio a La Buena Gente. Otro ejemplo podría ser Jerez-Londres, a la que desplazan para dar el sitio a la Octava Flamenkura, caseta nueva y con menos puntos. ¿En base a qué? Nosotros pusimos cinco posibles ubicaciones, pero todas fueron adjudicadas a otras casetas que tienen menos puntos", asegurando que Zurita "ha repartido espacios con los amigos".

El delegado respondió explicando que "las puntuaciones se fijan para acceder o no a la Feria, en ningun momento atribuyen sitios en el plano. Las puntuaciones no otorgan ubicación en la Feria. Otorgan estar o no estar, eso está perfectamente informado, hay un punto de corte. La ubicación no, la ubicación obecedece a otros criterios. La puntuación no establece relación a la hora de ubicar en un sitio o en otro, la ubicación es otra cosa. La ubicación la estudiamos con criterios que obedecen a todos los valores que realzan la Feria. Los criterios que se han seguido a la hora de establecer el plano son los recogidos en la ordenanza y que maximizan los valores que siempre han hecho grande a nuestra Feria del Caballo".

En el pleno extraordinario de ayer por la tarde, Ruiz-Berdejo abrió el turno de intervenciones asegurando que "el baremo lo desconocían los solicitantes en el momento de pedir la adjudicación de casetas; decenas de caseteros eran desplazados y perjudicados en favor de otros y no se ha explicado una razón objetiva, han estado ocultando cómo se han adjudicado las casetas emplazando a los perjudicados a presentar alegaciones", añadiendo que ha habido "falta de transparencia y oscurantismo", además de "amiguismo" en la adjudicación "perjudicando a solicitantes". También se quejó de que el informe realizado "no incluye la ubicación a asignar", entendiendo que "el baremo se lo han sacado de la manga, lo desconocemos y el reparto lo ha hecho usted sin que exista ninguna justificación".

Ignacio Soto (Vox) dijo que "entendemos que las dudas que han surgido son legítimas y merecen ser atendidas con luz y taquígrafos, este problema requiere transparencia. No entendemos que se haya desplazado a caseteros con más de 20 años de experiencia en la Feria, y además hayan sido sustituidos por casetas que no tienen experiencia en la Feria, esto son inventos que pueden salir mal cuando había casetas que estaban funcionando bien. Algo debe haber cuando el río suena. Si no hay nada que ocultar, se deberían publicar los baremos que se han dado a los caseteros. Exigimos que se escuche a los caseteros históricos y se les explique por qué se pasan caseteros a calles secundarias y se podría crear un comité de seguimiento para valorar esa transparencia que nosotros exigimos".

Zurita respondió explicando que "la Feria exigía cambios, nosotros hicimos una nueva Ordenanza, con el eje central de dos maneras diferentes de entender la Feria y con el objetivo de preservar valores que se estaban perdiendo. Este cambio de filosofía implica cambios y lleva tiempo, y lo iremos limando con el tiempo. Solo ha habido tres casetas que no querían montar. Se ha hecho en base a un sistema de baremación que antes no existía y que no sitúa casetas, sirve para un punto de corte. Estos movimientos han hecho que haya movimientos colaterales de reubicar casetas en zonas más lógicas. Es nuestra propuesta y tenemos nuestro derecho a hacerla. Hemos primado casetas que tienen proyectos interesantes, actividades benéficas, colectivos numerosos, también la trayectoria... Pero siempre primando el interés colectivo por encima del individual, no hay otra explicación al plano".

Tras una pequeña polémica por la distribución de los tiempos de intervención, Raúl Ruiz-Berdejo habló de "tráfico de influencias", subrayó que "el informe no recoge los criterios técnicos, que los ha puesto reuniéndose con los amigos. ¿Por qué había caseteros que en septiembre sabían las condiciones y que iban a tener dos módulos más? Se lo digo, la Peña. Hay casetas que tienen más puntos y que han sido apartadas para beneficiar a casetas nuevas. No pueden aprobar una ordenanza y saltársela, no es una feria para que se la repartan ustedes porque no es suya, ustedes tienen la responsabilidad de gestionarla. Esto no se arregla con un 'esto es lo que hay".

Ignacio Soto prosiguó diciendo que Vox va a "pedir ese informe y habrá responsabilidades en caso de que se demuestre que el sitio en la feria se ha dado sin el criterio técnico que exige la Ordenanza. No sé cuál ha sido el criterio elegido para trasladar caseteros de primera línea a segunda o tercera línea, nosotros queremos ser lo más justos posibles".

José Antonio Díaz, del PSOE, dijo que el gobierno municipal "ha generado un gran problema, se ha utiizado la ordenanza como coartada para hacer una cacidada, una tropelía con las asignaciones de las casetas. Señor Zurita, este pleno no es una plaza de toros, deje de torearnos y dé explicaciones. Se está cachoneando de todos los jerezanos, ha convertido la feria en un cortijo de los amiguetes. ¿Por qué hay cinco caseteros nuevos en el paseo principal? No hay informe que justifique esa asignación. La mano del señor Zurita está, el 'dedazo' de Pelayo también. Ahí están Jerez-Londres, La Montería y se han dado a dos entidades nuevas que no han demostrado nada. ¿Puede explicar cómo han demostrado estos cinco caseteros nuevos para tener adjudicación en el paseo principal? Usted ha dicho que no hay ninguna caseta maltratada, ¿Cómo que no? Nos parece vergonzoso, arbitrario".

Zurita tomó la palabra: "Han presentado meras conjeturas y he respondido, hablan de intereses particulares pero nosotros hablamos de intereses generales. Están a la búsqueda de ruido y polémica, con reuniones cada vez menos numerosas, y nosotros hemos hablado con todas las personas. Denos tiempo, que al final nos darán la razón. Los jerezanos pueden estar tranquilos porque van a tener una Feria más cuidada, inclusiva, más accesible, con un gobierno que va a cumplir con su compromiso de velar por el respeto a normativa, porque por encima de todo está el interés general", y preguntó al PSOE "¿Por qué no han hecho nada en ocho años? Ya que no han hecho una normativa nueva, ¿por qué no han hecho cumplir la anterior? Ni una sanción, no había ni partes, había casetas corridas por delante en paseos principales... ¿Por qué han prejuzgado? No hay casetas de otros sitios, no son de Sevilla. Podrían haberse esperado a que terminara la Feria con datos reales en la mano, ustedes están haciendo conjeturas, yo no".

En el turno final, Ruiz-Berdejo repitió sus quejas por el informe técnico y preguntó "cuáles han sido los criterios", además de decir a Zurita que "tenía este pleno para dar explicaciones, tenía la oportunidad, pero no las ha dado". Por su parte, José Antonio Díaz acusó al PP de querer "convertir la Feria en la feria de los señoritos. El PSOE, con que solo haya un afectado, va a estar ahí", y recordó a Zurita que "no ha dicho cuál es el criterio por el que se adjudica a cinco casetas nuevas, no existe informe, existe la mano de Zurita y el 'dedazo' de Pelayo".