Juan Tomás de la Molía: "Llevo luchando por el baile toda mi vida"

Después de sobresalir en el concurso Turín de la Frontera, en 2020, Juan Tomás de la Molía, bailaor de Trebujena, llega al Festival de Jerez con un espectáculo propio. El joven, un bailaor de raza y un apasionado del arte flamenco, lo hará con 'Presente', título que pone nombre a una cita con la que espera hacer disfrutar al público. "Es un sueño hecho realidad”, comenta. "Soy de Trebujena, localidad cercana a Jerez. Comencé en la Peña Los Cernícalos y cuando era más joven siempre venía a Jerez a ver a mis ídolos. Estar en el Festival es un regalo de la vida y quiero entregarle al público todo lo que llevo dentro".

El bailaor deja de lado los nervios, sabe perfectamente que el Festival es una "responsabilidad y una gran oportunidad que aprovechar”. Su voz y su palabra se tornan en los movimientos de su baile, ese que ha cautivado al mismísimo Manuel Liñán que ha sido un hombro en el que apoyarse. "Si Manuel como artista es impresionante, como persona no tengo palabras. Me ha ayudado en todo y las ideas que me iba dando me encantaron. Agradezco muchísimo la labor que ha tenido conmigo porque es una persona increíble”.

Nacido en el año 2000, Juan Tomás de la Molía tiene claro que "quiero mostrar cómo veo el baile. He tenido muchos maestros y he aprendido mucho de ellos. Todo lo aprendido lo llevo a mi terreno, saco mi estilo y cómo siento el flamenco. El baile será el gran protagonista".

Con una trayectoria llena de vitalidad y elogios, a Juan le acompaña en el cante Marián Fernández, cantaora que señala del artista “su pasión y tesón. La propuesta que trae Juan es fantástica. Estar a su lado es un verdadero honor y todo el cuadro viviremos un momento muy especial”.

Manuel de la Nina, José 'El Pechuguita' y Jesús Rodríguez a la guitarra le pondrán sonido y música a una actuación que está deseando representar, más si cabe tras los meses de pandemia. "Lo he pasado regular con toda la situación de la pandemia. Han sido unos meses muy complicados porque uno se plantea demasiadas cosas. Al final el amor por el baile y el arte están por encima de todo. Es por lo que llevo luchando toda mi vida y estar en Jerez es un privilegio”.

'Presente' es la carta de presentación del bailaor, su primer espectáculo en solitario con el que espera hacer vibrar al público.