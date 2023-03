Entregados los premios del Festival de Jerez de 2022

Laura Álvarez, primera teniente de Alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, presidió ayer el acto de la entrega de premios a los artistas más destacados de la pasada edición del Festival de Jerez a los bailaores Alfonso Losa, Manuela Carpio y Águeda Saavedra, el cantaor Pepe de Pura, el guitarrista Juan Campallo y los jóvenes valores del flamenco de la ciudad. El acto contó, además, con la presencia de Isamay Benavente, directora del certamen, y Cristóbal Ortega, director del Instituto Andaluz de Flamenco. Estas distinciones, en sus diferentes categorías, han sido concedidas por iniciativa de las entidades colaboradoras del certamen y empresas privadas de la ciudad.

En su intervención, la teniente de alcaldesa ha felicitado a los galardonados y agradecido “su esfuerzo y dedicación, a la hora de ofrecer lo mejor de sí mismos”. Asimismo, ha destacado el reconocimiento en estos premios a las nuevas generaciones de artistas de la ciudad. “La tradición se mantiene en una tierra donde el flamenco es nuestra seña de identidad”, ha comentado Laura Álvarez.

La primera teniente de Alcaldesa ha señalado que el Festival de Jerez convierte a la ciudad “en el centro del mundo flamenco” y muestra “lo que es Jerez y lo que somos capaces de hacer”. Finalmente, ha tenido palabras de reconocimiento a las instituciones y empresas que promueven estos premios por su apoyo al Festival de Jerez, dada la importancia de la muestra.

El acto de entrega de los galardones -celebrado en la Bodega Los Apóstoles de González Byass y presentado por la periodista y crítica de flamenco, Rosalía Gómez- comenzó con el Premio Revelación otorgado por la Federación Local de Peñas Flamencas que preside José Manuel Rodríguez a los jóvenes valores del flamenco jerezano (Lucía Liaño, Manuel Monje, Marcos de Silvia, Manuel de Lary y Carmen de Jerez) por su actuación en la Peña Tío José de Paula dentro del ciclo De Peña en Peña.

El Premio al Mejor Cantaor de Acompañamiento para el Baile -que también concede la entidad que agrupa a las peñas flamencas- recayó en esta ocasión en Pepe de Pura por su participación en los espectáculos de María Moreno (More (No) More), Mercedes de Córdoba (Sí, quiero), Juan Fernández (De los puertos) y Lucía Álvarez ‘La Piñona’ (Abril).

El Premio Artista Revelación, concedido por González-Byass tras votación de los críticos especializados, recayó en la bailaora Águeda Saavedra por su participación en el espectáculo Si, quiero de la Compañía Mercedes de Córdoba.

A la lista de premiados por su destacada actuación en la pasada edición del Festival de Jerez también se suma el peculiar toque de Juan Campallo, Premio Guitarra con Alma que concede la Academia de Guitarra Flamenca José Ignacio Franco. Los críticos destacaron, en esta ocasión, su participación en el espectáculo Sí, quiero de la Compañía Mercedes de Córdoba. Además, Campallo también ha obtenido el Premio a la Mejor Composición Musical, nuevo galardón que concede Cajasur, como autor de la banda sonora del citado montaje. El galardón fue entregado por Artemio del Corral, director territorial de Andalucía Occidental, y Manuel Jesús Feria, director de la zona de Cádiz de la entidad financiera.

El Premio El Público de Diario de Jerez, otorgado mediante votación de los espectadores, fue a parar a manos de Manuela Carpio que, al frente de su compañía, puso en escena La fuente de mi inspiración en el Teatro Villamarta. Este galardón fue entregado por Daniel Lamparero, director del citado rotativo.

Finalmente, el Premio de la Crítica, organizado por la Cátedra de Flamencología y Estudios Folklóricos de la ciudad, recayó en el bailaor Alfonso Losa, por su espectáculo Flamenco. Espacio creativo que pudo verse en el Teatro Villamarta. El galardón –la escultura ‘Aromas del encuentro’ y el correspondiente diploma acreditativo- fueron entregados por Fran Pereira, presidente de la Cátedra de Flamencología y Carmen Aumesquet, en representación del Consejo Regulador del Vino.

La actuación de Lucía Liaño y Manuel Monje, al cante, acompañados por la guitarra de Marcos de Silvia y el baile y las palmas de Manuel de Lary y Carmen de Jerez- clausuró este acto de entrega.