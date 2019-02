“Para hacer letras, hay que saber escribir, no vale todo”

-¿Qué es para usted el Festival?

–El Festival de Jerez es un proyecto magnífico, no solamente porque esté relacionado con el flamenco, sino con la cultura en general. Es la celebración más importante del mundo en cuanto al baile flamenco y la danza española, pero tiene una enorme repercusión. Esto lo sabe la inteligentísima dirección del Festival y es por eso que su programación está escogida, con el fin de ofrecer, a las personas que vienen de 40 países distintos, la máxima calidad artística. Hoy el flamenco se expresa en distintos niveles, y el Festival reúne a todas esas tendencias o líneas de actuación artística para ofrecer una visión lo más completa posible de lo que es el baile, el cante y la guitarra. En el Festival está todo, y aquella persona que quiera informarse seriamente de los pasos que se dan en el flamenco, el Festival de Jerez es el lugar idóneo para ello.

-La letra que más odia pero que siempre recuerda...

–Bueno, yo no odio a nadie (risas). Lo que sí me parece mal es que personas que no son escritores ni son poetas populares se pongan a hacer letras con unos resultados literarios pésimos. Para hacer letras hay que saber escribir, y hay algunas personas que se ponen para cobrar derechos de autor y las letras son realmente detestables. Hay que tener respeto por la estructura literaria del flamenco, y aquella persona que se ponga a hacer letras, primero que aprenda a hacerlas.

-¿La que más le gusta?

–Hay muchas, aunque a mí me gusta hacer hincapié en la enorme calidad literaria de las coplas antiguas tradicionales, que las hacían personas que sabían hacer letras, tanto cantaores como poetas populares.

-¿Qué haría si le toca la lotería?

–Gastármela en juerga.

-¿Una berza o un puchero?

–Los dos son magníficos, pero no las dos porque reventaría. Un día cada uno.

-¿Qué cosa más rara ha visto tiene en un escenario?

–Soy muy comprensivo, no me aterroriza hoy día nada de lo que se ve en un escenario.

-¿Sin cuál de los cinco sentidos no podría vivir?

–Sin ninguno porque todos los sentidos tienen una funcionalidad, y se deben usar de una manera armónica.

-Ese rato de ‘duende’ que guarda en su memoria...

–Una fiesta enArcos conFernando Terremoto, Manuel Morao, La Perla de Cádiz y Juan Talega. En el sitio donde estábamos, los trabajadores agrícolas que se levantaban antes del alba para ir a trabajar, estaban escuchando en la puerta sin atreverse a entrar. Terremoto salió, abrió la puerta y estuvo cantándoles durante una hora antes de que se fueran a trabajar. Cantó cogido de mi brazo y aquello fue un momento muy especial. Otro que recuerdo que cuando María La Perrata fue a Arcos al bautizo de mi hija, y a la una de la mañana mi hija lloraba. La cogió de los brazos de la madre, empezó a mecerla, la niña se calló y le cantó una nana. Todo el mundo escuchaba ante una luna increíble. Después su hijo, Pedro Peña, me dijo que ‘esto es una cosa que sólo hace mi madre como introducción a los niños en el mundo de los gitanos’.

-Un genio o artista no reconocido...

–Yo.

-Si fuera presidente del gobierno cambiaría....

–Dios me libre de ser presidente del gobierno. Siempre digo que los políticos como la lepra, mientras más lejos, mejor.

- El braceo de...

–Matilde Coral.

-El quejío de...

–Terremoto de Jerez.

-Una falseta de...

–Manuel Morao.