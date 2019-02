“Me encanta que los artistas vean al Festival como su casa”

–Veintitrés ediciones, cómo pasa el tiempo...

–Pues sí, parece mentira que estemos ya en la veintitrés edición. Esto no se detiene, de hecho ya tengo propuestas para el año que viene y acabamos de empezar este. Son los tiempos modernos, donde todos vamos corriendo aunque quizás excesivamente. Ahora, con el festival en marcha, lo que toca es disfrutar de esta 23 edición.

–¿Y qué espera de ella?

–En general, estoy muy contenta de cómo ha quedado la programación este año. Vienen grandísimas figuras, gente con trabajos pequeños bajo el brazo pero con una calidad impresionante. Creo que el nivel de toda la programación ha subido muchísimo porque quizás antes el Villamarta acaparaba todo el protagonismo, pero ahora hay grandísimas figuras en el resto de los espacios, espectáculos cuidados...Lo único que espero es que Jerez se consolide como destino turístico durante la fecha del festival, en eso estamos trabajando en el último año y el objetivo de los próximos años. Queremos atraer público de la provincia, de Andalucía, reforzar los fines de semana como estamos haciendo...

–Desde fuera parece que muchos artistas consideran al Festival como su casa...

–Sí, es curioso y es algo muy bonito. Cuando presentamos el Festival en Madrid, pienso como si el Festival fuese una casa, quizás no es la más rica, pero sí la más auténtica y la más acogedora, y cuando digo acogedora, lo digo en todo el sentido de la palabra. O sea, desde el equipo del Festival queremos que los artistas se sientan como en casa, y que cuando tengan una propuesta, vengan a decírnoslo, en fin, que sea la casa de los creadores del flamenco.

–Hay mucha presencia jerezana, algo que siempre se critica...

–Como todos los años. El Festival siempre ha tratado de dar el sitio a los artistas de Jerez, lo que pasa es que está ciudad es una cantera de artistas, y además que se va renovando continuamente. Sin ir más lejos, el último premio Revelación fue para Gema Moneo. Además, el premio que se ha creado en el circuito de peñas, ha vuelto a motivar a muchos jóvenes que lo ven como una manera de llegar al Festival.

–Siempre hay expectación en algunos espectáculos. Este año tenemos, por ejemplo, el estreno de El Amor Brujo de Israel Galván...

–Sí, yo el año pasado estuve en Nimes y uno de los objetivos era hablar con él. No quiso traer ‘La Fiesta’, porque no lo veía para el marco del Festival, pero allí me dijo que tenía en la cabeza ‘El Amor Brujo’ y que iba a ser para el Festival. Desde hace un año comenzamos a hablar para estrenar la propuesta, y bueno, vamos a colaborar un poquito, igual que con Joaquín Grilo, Mercedes Ruiz...Desgraciadamente, no tenemos presupuesto para intervenir con producciones propias, pero sí ayudar un poco a los creadores a que saquen adelante las propuestas.

–Después de la problemática en el Ballet Flamenco de Andalucía, ¿llegó a ver fuera su presencia en el Festival?

–Bueno, lamento muchísimo que no pueda estar aquí el espectáculo que se había seleccionado porque es una grandísima obra coral, que habían creado Rafael Estévez y Valeriano Paños. Ahora mismo esa obra está paralizada, no se está moviendo ni por el Ballet ni por ellos, pero es una pena no haberla visto en Jerez. Mi opinión es que Andalucía no puede renunciar a tener un ballet flamenco, porque es una bonita carta de presentación cultural en el mundo, y en un festival de baile, en Jerez, si está el BFA, ésta es su casa. Además, a Úrsula la conozco desde hace años, confío en ella, trabajadora, una artistaza, y cuando me contó lo que iba a hacer, quedé encantada, porque estoy seguro que lo hará bien.

–Lo que sí se sigue reivindicando es un espacio mayor, entre el Villamarta y Paúl o Compañía...

–Sí. Este año estuvimos barajando un espacio intermedio, un espacio que tuviera un aforo de unas 500 personas y que dé unas condiciones un poquito mayores. Lamentablemente, en el centro no existe, por eso estuvimos mirando la Sala Blas Infante, pero necesitaba actualizar permisos y no daba tiempo. Sería el espacio que cuenta con condiciones escénicas para hacerlo, pero es verdad que aunque no está lejos, sí que psicológicamente queda fuera del circuito, con lo que habría que pensarlo.

–Una de las apuestas de este año ha sido el Concurso de Turín...

–Sí, ha sido una experiencia increíble, porque se ha desarrollado durante toda la semana en el Palacio de Villapanés, donde se han rehabilitado dos salas para cursos, y hoy se celebrará la gala final. Es un concurso que premia mucho la participación, el crecimiento personal y a mí eso me encanta, más que la competitividad. Además, la calidad de su jurado con Manuel Betanzos, Alicia Márquez, Andrés Peña...Es un concurso con las máximas garantías.