Lucía Álvarez 'La Piñona: "'Abril' representa todo lo bello del mundo y la crueldad que hay"

A Lucía Álvarez 'La Piñona' nadie le ha robado el mes de abril. Al contrario, es este periodo primaveral el que la bailaora expone en su nuevo espectáculo, estrenado en la última Bienal y que ahora expondrá en Jerez "como si fuera un estreno".

El universo poético de Juan Manuel Flores, poeta sevillano y letrista de Lole y Manuel, toma presencia en en la representación que la bailaora ofrecerá el próximo 19 de febrero en el Museo de la Atalaya.

Bajo la dirección artística de Pedro G. Romero y la dirección musical de Alfredo Lagos, 'La Piñona' cumplirá curiosamente diez años desde su primera aparición en solitario en el Festival de Jerez, al que llegó en 2012 para exhibirse en el ciclo 'Los Novísimos'.

Con un elenco formado por Pepe de Pura al cante, Perico Navarro a la batería, Pepe Fernández al piano y el trío de voces femeninas de Irene Román, Soraya Mencid y Alicia Navarro en los coros, la bailaora llega ilusionada a Jerez, un lugar muy especial y al que le tiene mucho respeto.

-Después de tantos años bailando ¿se sigue poniendo nerviosa?

-Digo que si hay nervios...pero son buenas sensaciones. Una no quiere permanecer inerte ante una representación tan importante.

- ¿Qué encontrará el espectador en 'Abril'?

-Quien haya tenido la oportunidad de verlo, le recomiendo que lo vea de nuevo porque aunque es la misma esencia, está mucho más afinado y conseguido que cuando se estrenó. Quien no lo haya visto, encontrará un espectáculo equilibrado, muy flamenco, con mucha sensibilidad y lleno de referencias a estéticas y música.

- ¿Qué tiene el mes de abril para Lucía Álvarez 'La Piñona'?

-El mes de abril es un periodo de controversia. Todos relacionamos la primavera con un estado de ánimo con el sol y las flores como protagonistas. Es una estación amable, pero realmente todo está revolucionado en esa época. Cuando descubrí el poema de 'La Tierra Baldía', me di cuenta que los versos describen al mes como un periodo cruel, donde se desentierran los cadáveres y nacen las flores. Es la mezcla que yo sentía en aquel momento. A nivel personal además es el mes en el que murió mi madre. El espectáculo es una reconciliación.

-¿Qué significa volver a Jerez para usted?

-Ayer justamente lo pensaba mientras doblaba ropa. Es una ciudad que te pone en tu sitio, sin menospreciar a otros festivales. Todos sabemos que es un lugar que despierta mucho interés, tanto si estás empezando como si ya estás consagrada. Todo el mundo espera mucho de ti, tanto público como crítica porque la gente está pendiente. Te hace estar a la altura porque la programación que presenta todos los años es excelente.

-Y a nivel de madurez ¿Cómo llega usted después de tantas experiencias?

-Estoy en un momento de mucho disfrute con el baile porque me siento más segura de lo que hago, confiada en las ideas que tengo y lo que sale de mi cuerpo. 'Abril' ha sido un gran maestro para mí, me ha enseñado muchas cosas. Tengo mucha más fuerza, ganas y sobre todo madurez. Disfruto mucho de lo que hago.

-Llega con un elenco de mucha calidad, tanto artísticamente como a nivel de dirección…

-Es todo un lujo. Nunca había trabajado con Alfredo Lagos a este nivel y ha sido un gustazo trabajar con él. Hemos trabajado todos muy duro para construir algo muy especial. Es un equipo muy bueno con el que ha sido todo muy fácil de llevar a cabo.

- ¿Es 'Abril' un renacer con la propia vida después de los tiempos tan duros que se han vivido con la pandemia?

-Sí, nunca me había parado a pensarlo pero tiene mucho que ver. Hay un paralelismo en la obra con la situación que hemos vivido. Han sido dos años muy malos, el encierro ha sido lo de menos. Ha sido más duro salir y no poder hacer nada. Me ha costado mucho más trabajo eso.

- ¿Qué tiene de especial la obra de Juan Manuel Flores para usted?

-Sobre todo lo que he encontrado en su poesía y en su obra. Es capaz de decir en un poema todo lo bello del mundo y a la vez toda la crueldad que hay. Son emociones que me han apasionado mucho de su poesía, unos versos que contienen esos extremos son excepcionales. El personaje me ha cautivado mucho. Era una persona que no era esclava de la sociedad, ni de las normas, ni leyes ni convencionalismos.

- ¿Hay implícito también un homenaje al legado de Lole y Manuel?

-Sí que lo hay. Es imposible desligar la obra de Lole y Manuel de Juan Manuel Flores. He tenido mucho cuidado de que no fuera un homenaje para ellos y que no sonara a ellos, porque lo que han hecho es tan sublime que no quiero repetir nada de eso. Eran tres personas, es muy complicado separar, pero sí que hay algún guiño para ellos, a la familia Montoya...

- ¿Cómo mira al resto del año?

-Con mucha ilusión y motivación. Hay un par de proyectos nuevos a las puertas. Nada más terminar en Jerez, me pongo manos a la obra con el más inminente. Será junto a Pedro G. Romero sobre la figura de Rosario Escudero. Lo estrenamos en marzo en San Sebastián. Posteriormente tengo previsto realizar un proyecto propio que me ilusiona mucho.

