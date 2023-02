Inaugurada la exposición dedicada a Javier Fergo

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, presidió ayer en los Claustros de Santo Domingo la inauguración de la exposición Javier Fergó (1980-2022), un homenaje póstumo al fotoperiodista jerezano, con el que se abre la programación de las Actividades Complementarias del XXVII Festival de Jerez. El acto ha contado con la presencia de familia de Javier Fernández González; el delegado de Dinamización Cultural, Francisco Camas; la directora de Fundarte, Isamay Benavente; la delegada de Fundación Cajasol en Cádiz, María del Mar Díez; el comisario de la muestra, Juan Carlos Sánchez de Lamadrid; amigos y compañeros del fotógrafo y representantes de numerosas entidades de la ciudad.

La exposición Javier Fergo (1980-2022) reúne imágenes con las que inmortalizara los espectáculos del Festival de Jerez, del que formó parte como fotógrafo oficial.

La alcaldesa ha destacado la aportación de Javier Fergo en la promoción del Festival de Jerez, a través de su profesionalidad y particular mirada, y su capacidad para elegir el momento preciso con cada una de sus fotografías. Mamen Sánchez ha señalado que “teníamos muy presente que Javi tenía que estar con nosotros en este Festival”. La regidora ha expresado que, “como alcaldesa, quería estar aquí hoy representando a toda la ciudad en este homenaje cariñoso que le queríamos hacer”.

En este acto de inauguración, Mamen Sánchez ha agradecido al Festival de Jerez el cariño puesto en una exposición de homenaje que servirá de punto de encuentro para los asistentes al Festival, aficionados al flamenco, amantes de la fotografía y todos los jerezanos y jerezanas que admiran el trabajo de un fotoperiodista muy querido en la ciudad y que, a pesar de su juventud, había alcanzado el reconocimiento internacional por su particular mirada y compromiso social.

En esta selección de imágenes el público podrá contemplar, entre otras, la pureza de Manuela Carrasco con el movimiento de sus brazos, los gestos desgarradores de Carmen Cortés representado el drama lorquiano, la rebeldía de Manuel Liñán, la estética del flamenco clásico de María del Mar Moreno, la creatividad de vanguardia de Rocío Molina y el talento coreográfico de Estévez y Paños.

A ello se suma la proyección en vídeo de un material fotográfico complementario también relacionado con el Festival, así como el testimonio de compañeros y gente del mundo de la cultura que ofrecen su visión del trabajo del fotoperiodista jerezano.

Javier Fergo cursó sus estudios de fotografía en Reino Unido. A su regreso a España en 2005, comenzó su carrera profesional en distintos periódicos locales y regionales. Desde 2013 empieza a colaborar con publicaciones nacionales e internacionales como The New York Times, The Washington Post y Le Monde, entre otros. También era colaborador habitual de The Associated Press, una de las agencias de más prestigiosas del mundo.

Sus trabajos, en los que ha retratado especialmente conflictos bélicos, el drama de los inmigrantes y refugiados y el mundo del flamenco, han merecido reconocimientos como ser considerado en 2019 Fotoperiodista del Año en el Reino Unido, el tercer premio en el Chris Hondros Memorial Award 2019 –concedido por el Atlanta Photojournalism Seminar-, así como el Humanity Photo Award de la UNESCO. En Andalucía, en 2020 recibió el premio Imagenera por su trabajo Los invisibles de la pandemia.

La exposición en homenaje a Javier Fergo es una de las Actividades Complementarias programadas en la 27 edición del Festival de Jerez que comienza y podrá verse hasta el 26 de marzo en los Claustros de Santo Domingo.