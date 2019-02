Israel Fernández y Diego del Morao, una pareja prolífica del arte.

Lleno hasta la bandera. El dúo conformado por el cantaor Israel Fernández y el guitarrista jerezano Diego del Morao consiguió acabar con el papel en La Guarida del Ángel el pasado lunes a media noche. Mucha juventud, a la que el cantaor dedicó su recital “porque son los que me animan y me inspiran”.

Israel está entre esos nombres que en la actualidad están dando mucho que hablar ya que ha conseguido en poco tiempo hacerse con un público fiel que busca en él la pureza absoluta de un espíritu entregado al cante. Acudimos a la llamada de la intriga y advertimos sin temor a equivocarnos que tiene todos los mimbres para triunfar como lo está haciendo. Aunque su estética nos lleve hasta Camarón, no hay que caer en el error de compararlo con los que siguieron, o más bien imitaron, al genio de la Isla, pues en sus inquietudes están presente las influencias de escuelas de peso como las de Tomás Pavón, Manuel Torre, por supuesto la de Pastora, pero siempre consigue llevarlo a su terreno.

Y si bien cantó Israel, por soleá o seguiriyas, tampoco se quedó atrás Diego del Morao, una auténtica delicia musical que mantiene el aire de su tierra dejando espacio y respiro al protagonista. El éxito de la noche no se hubiera entendido sin alguno de los dos. Israel consiguió marcar una nueva actuación de relevancia en su carrera, que no deja de crecer. Creemos que este joven toledano es más de escuchar que de estudiar, o lo que es lo mismo, disfruta con lo que otros hicieron sin intentar copiarlos pero sí alimentándose del ritual de tiempos pasados. Su camisa, sus pulseras, su melena, sus limitadas palabras... todo supone la aparición de un perfil que tiene algo que aportar y que domina el amplio abanico de los cantes, desde los libres hasta los de compás. No sólo acude a los clásicos, sino también a los que la historia catalogó como revolucionarios en los ochenta. Diego tocó por bulerías de forma única. Allí estaban Manuel Parrilla, Antonio Rey... y no dejaban de jalearlo. Larga vida al cante joven de este flamenco viejo que tiene camino de sobra, siempre al buen compás de “mis amigos” palmeros, y jerezanos, Marcos Carpio y Ángel ‘El Pirulo’.