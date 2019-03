Por el camino del cielo

‘Deja que te lleve’ Guitarra: Javier Patino. Cante (artistas invitados): Salmonete y Gema Caballero. Violín: Silvia Romero Ramos. Viola: Ana Valdés Carsí. Violonchelo: Javier Morillas Buendía. Bajo eléctrico: Ricardo Piñero. Percusión: Raúl Botella y Carlos Merino. Día: 01 de marzo. Lugar: Sala Paúl. Aforo: Lleno.

El tocaor jerezano Javier Patino nos invita al seguimiento de su mensaje en esta nueva obra musical que estrenó en la tarde de ayer en la Sala Paúl, dentro del ciclo ‘Toca toque’. Tras ‘Media vida’ (2009) y ‘Oro negro’ (2016) llega ‘Deja que te lleva’ que completa hasta el momento la rica (que no amplia) discografía de este músico que defiende una personalidad propia y es eso, precisamente, lo que lo hace único. Es un ser introvertido que utiliza el instrumento para dejar patente su mensaje.

En esta propuesta Javier expone un todo musical indivisible, pues establece una especie de hilo musical concreto. No interpreta un tema detrás de otro porque sí, todo tiene la misma base en forma y sentido en un universo musical propio aunque compartido para todo aquel que tenga la curiosidad de seguir conociendo al artista del barrio de San Miguel. Y da gracias nada más empezar al Festival de Jerez porque es la muestra la que realmente da valor a este perfil que apenas aparece por la ciudad durante el resto del año, siendo uno de los más aventajados de la sonanta de esta tierra.

En este montaje encontramos a un músico de estilo depurado en tecnicismos y avanzado en creatividad, que cuida el equilibrio entre la armonía de lo elegante y el pellizco de lo flamenco. No camina solo en esta búsqueda, lo hace de la mano de sus percusionistas Raúl Botella y Carlos Merino, dos importantes integrantes de este cielo al que Patino nos hace subir con sus cuerdas. Nos dejamos llevar por la seguiriya, así como en la petenera, haciendo de ambas un único viaje al que se suma Gema Caballero para embellecer aún más la situación.

Otro de los invitados es Joaquín Jiménez ‘Salmonete’ que aparece desde la oscuridad lateral del escenario dejando impresionado a los que lo ven como un ser casi de leyenda. La escena es cuanto menos curiosa, pues no es muy común ver a cantaor y tocaor compartiendo un rato por bulerías sobre las mismas tablas. El resultado es más que acertado porque da oportunidad a que Joaquín se entregue con su particular eco acordándose de ‘Terremoto’ o ‘El Chozas’. Parece que el cantaor al recibir los aplausos no quiere bajarse del escenario. Vuelve a aparecer al final para figurar como saetero, en una de sus mejores versiones. Y lo hace apoyándose en la marcha procesional creada por Patino, dedicada al Santo Crucifijo de la Salud, Señor de su barrio. Suenan dos tambores poniendo al público en situación arrancando la ovación de todos.

Antes de esta insólita escena, suena la canción ‘Pepa’, dedicada a su mujer, esa compañera “por la que todos estamos aquí, porque sin ella yo no sería nada”. Es agradecido, y también tiene palabras para sus padres a los que dedica “el concierto entero”. La oscuridad aporta intimidad, encuentro y recogimiento. Vuelve a salir Gema Caballero para ponerle voz a las notas de ida y vueltas y los tanguillos. Poco a poco nos coge de la mano, y nos hace pasear por el paraíso sonoro que aportan sus finas cuerdas, haciéndolas sonar con la delicadeza de quien no teme avanzar por el camino celestial.