José María Velázquez-Gaztelu, ese hombre respetado y querido

No es casualidad que más de una treintena de personas, entre artistas y escritores, se unan para rendir honores a alguien. Más aún si hablamos de flamenco, un universo en el que sólo algunos privilegiados tienen el gusto de sentirse queridos.

Uno de ellos es José María Velázquez-Gaztelu, una persona que, como quedó patente en el acto de ayer celebrado en la Fundación Caballero Bonald, es especialmente respetado a todos los niveles.

Amigos y artistas se sumaron ayer al homenaje tributado en un disco que es el resultado, tal y como apostilló perfectamente Fermín Lobatón, “de todo el amor que ha dado, el destino ha sido justo con él”.

En efecto, se trata de una persona “a la que se le respeta y se le quiere”, continuó el periodista que agradeció públicamente la inquietud de Antonio Campos, otro pilar del proyecto, la colaboración de todos los artistas y escritores, y también “la complicidad de Nieves (su mujer) y su familia”.

En esa misma línea se pronunció Antonio Campos, que visiblemente emocionado tuvo que parar su discurso en varias ocasiones para contener las lágrimas. “Este disco lo hemos hecho todos, ha costado dos años y medio, pero ya es una realidad, porque todos lo queremos”, indicó.

Campos relató cómo el confinamiento hizo surgir la idea, una idea que fue tomando forma “gracias a la ayuda de todos”, destacó, “porque cada uno ha aportado algo y yo he estado de telefonista”, apuntó entre las risas del público que llenaba la sala.

“Me han preguntado si se va a vender, y he dicho que no, porque este disco no tiene precio. No es un disco para vender, es un disco para querer”, insistió.

También dedicó elogios al protagonista Blanca del Rey. La maestra de baile ha sido otra pieza fundamental y además de la discreción, la dignidad y el rigor con el que Fermín Lobatón define a Velázquez-Gaztelu en el texto que ha escrito en el libreto, la bailaora le calificó como “un poeta de palabras justas”.

Abrumado y con ese humor tan especial, José María Velázquez-Gaztelu inundó la sala de carcajadas con la narración de la sorpresa que unos quince artistas le dieron hace unos días en su casa de Arcos con la complicidad de su hija y su mujer.

“Esto no es un regalo, esto no tiene nombre”, confesó, al tiempo que dio “gracias infinitas” a todos los que han hecho posible el trabajo.

El compacto que ilustra una fotografía de Paco Sánchez, lo conforman en su libreto interior textos de José Manuel Caballero Bonald, Mauricio Sotelo, Luis Landero, Juan Francisco Carcelén, Fermín Lobatón y Juan José Téllez.

A nivel musical, por contra, cuenta con la participación Pedro Peña y Pedro María Peña (seguiriya), Gerardo Núñez (bulería), La Macanita y La Reina Gitana (soleá), Miguel Ortega y Manuel Herrera (cartagenera), Raúl Rodríguez (seguiriya-bulería); Jesús Torres e Isabel Bayón (rondeña); Miguel Poveda y Daniel Casares (malagueña), Juan Antonio Suárez Cano ‘Canito’ (bulería), Pepe Habichuela y Antonio Campos (fandango), Camerata Flamenco Project (bulería), David Lagos y Alfredo Lagos (polo), Antonia Jiménez (tanguillo), La Fabi y Curro Carrasco (fandangos), Marco Flores (bulería), Víctor Monge ‘Serranito’ (farruca), Vicente Soto ‘Sordera’ (martinetes) y Blanca del Rey (poesía del mantón).