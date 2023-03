Leonor Leal y Antonio Moreno, ‘En talleres’ en los Museos de La Atalaya

El XXVII Festival de Jerez llega hoy a su jornada final, clausura del certamen en manos de María del Mar Moreno. Antes, en los Museos de la Atalaya (18:30 horas) y dentro del ciclo Muy Personal estarán la bailaora Leonor Leal y el percusionista Antonio Moreno. Ambos artistas inundan el escenario de cachivaches, instrumentos y utensilios extraños para crear un espacio “de lo posible” que denominan En talleres. Una especie de trastienda escénica abierta al público para acompañar la evolución de los protagonistas.

“Se trata de hacer vivir lo inanimado, inyectándole energía y carácter musical y escenográfico”, afirmó la bailaora jerezana. En definitiva, “descubrir la utilidad sonora de una serie de materiales que, en cualquier otro contexto, no servirían para nada”, añadió. Esos cachivaches y utensilios se transforman en instrumentos para acompañar su baile. Es, a través de la danza, donde adquieren otro significado, casi metafórico, donde los palos flamencos parecen sonar diferentes y el baile de Leonor Leal también parece otro. Pese a que Antonio Moreno no es un percusionista que proviene del flamenco, la bailaora dejó claro que “su formación me aporta mucho y me lleva a otros caminos”.

Arte y ensayo en la fabricación de la danza, del sonido, de los pasos y de la música. De lo inesperado y de la reparación de lo más usado.

También en esta jornada final del Festival, la Sala Compañía alberga la final abierta del Taller de Coreografía de Javier Latorre dentro del ciclo Savia Nueva y Universal, con entrada libre hasta completar aforo a partir de las cinco de la tarde.