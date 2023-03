María José Franco se reencuentra consigo misma en ‘Bailar para ser’

Trece años después de aquel ‘Al compás del viento’, María José Franco vuelve a pisar las tablas del Teatro Villamarta para estrenar propuesta. Atrás quedan, no obstante, un amplio deambular por la muestra de baile jerezana con ‘De grana y oro’ (2007), ‘Bailando para mí’ (2009); ‘Abriendo puertas’ (2013), ‘Canela y fuego’ (2016) y ‘Volver’ (2019).

En plena madurez artística y con un bagaje notable atrás, la bailaora gaditana se enfunda nuevamente el papel de protagonista principal para exponer esta noche a partir de las 20.30 horas ‘Bailar para ser’.

“Para mí ha sido un reto personal y artístico porque después de unos años en los que me he dedicado plenamente a la formación, necesitaba volver a sentirme bailaora, volver a bailar”, explica María José Franco.

De esa necesidad ha surgido esta nueva creación, cuya particularidad más importante es la presencia de Nieves Rosales en la dirección escénica. “La verdad es que es la primera vez que trabajo con ella, y ha sido una experiencia muy bonita, porque ha creado un hilo emocional al que yo no estaba acostumbrada. Cada palo tiene un sentido, un porqué, un cómo y todo eso se añade a mi manera de bailar”.

Para la gaditana, “meterme en el estudio y volver a mirar hacia adentro es lo que más necesitaba. Y claro para eso, quería contar con las personas a las que escucho cuando cierro las puertas de mi estudio, caso de Luis Moneo, David Barrull o David Peña ‘Dorantes’”.

Precisamente de la aportación de estos tres músicos, la artista se muestra encantada. “Me ha sorprendido su implicación, porque cuando pensé en ello, todo el mundo me decía que no iban a venir, que sería muy difícil. Pero no, ha sido todo lo contrario, no sólo aceptaron desde el primer momento, sino que además se han implicado al máximo y me han aportado su experiencia. Estoy muy contenta, vamos como una niña de cinco años cuando vienen los Reyes”.

De lo que no tiene dudas es que su espectáculo y por ende su baile “será flamenco, es lo que a mí me llena. A veces parece que hacer sólo flamenco puro es algo despectivo, pero a mí es lo que me gusta. Yo he hecho cosas clásicas de Picasso con José Antonio, he bailado la Suite Iberia, pero me identifico con el lenguaje flamenco y es lo que voy a hacer”.

Este ‘Bailar para ser’ será pues un compendio “de todo lo que me gusta hacer, porque hay un tema por ejemplo que hago con David Barrull en acústico, que para mí es un reto, pero también hay una granaína, que no la suelo hacer mucho, seguiriyas, soleá, alegrías...y con la voz de Luis Moneo, que es una maravilla”.

Además de David Barrull, Luis Moneo y Dorantes y de la dirección escénica de Nieves Rosales, ‘Bailar para ser’ cuenta con la música de Javier Ibáñez, que estará a la guitarra junto con Juan Manuel Moneo, con las palmas de Roberto Jaén y Diego Montoya y el cante de May Fernández.