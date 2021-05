Miguel Poveda, Embajador del Flamenco de Jerez 2021

Miguel Poveda ha recibido hoy la distinción como Embajador del Flamenco de Jerez 2021, por su "magnífica labor de promoción" del flamenco de esta ciudad y el "inmenso amor" que desde siempre ha mostrado por este arte.

En un acto celebrado en el Salón Noble del Ayuntamiento de Jerez, el artista catalán se ha mostrado visiblemente emocionado y abrumado por ser embajador de una tierra que "está pegada a mi corazón", ha asegurado.

"Ser embajador de esta bendita tierra es algo que me da vértigo y que creo que me viene grande", ha apuntillado el artista al recibir este reconocimiento rodeado de personalidades del mundo del flamenco de Jerez y autoridades de la ciudad.

Poveda ha explicado que llegó a Jerez con apenas 20 años de la mano de Moraíto Chico y desde entonces, experimentar su flamenco se convirtió en una "adicción", en algo "necesario y vital" para su crecimiento como artista y como persona, hasta el punto, ha subrayado con humor, de que venía a "emborracharse de arte y también de manera literal".

"Para mí ha sido un crecimiento impagable porque Jerez tiene algo especial, tiene esa naturalidad y esa espontaneidad tan de verdad a la hora de afrontar este arte", ha señalado el nuevo embajador, a la par que ha reconocido que Jerez "va a ir siempre conmigo donde quiera que vaya".

Todos esos años que pasó rodeado de flamencos como los Carpio, los Rubichi, los Sordera o los Morao le sirvieron para crecer como artista, aunque ha matizado que el Miguel de ahora es "más formal" que el de hace 20 años, que venía a esta tierra con "hambre de aprender".

"Todo esto me abruma, me emociona y me llena de mucha gratitud porque Jerez ya estaba instalada en mi corazón y ahora más", ha comentado Poveda al hablar sobre su distinción como Embajador del Flamenco, asegurando que él solo es un enamorado y un aficionado que ama y respeta el flamenco de Jerez, en una tierra que "nunca me ha puesto fronteras".

"Donde vaya, los flamencos de Jerez siempre van conmigo aunque ya no estén, en mis letras y en mi equipo, donde siempre hay gente de Jerez porque es una tierra que está pegada a mi corazón", ha puntualizado.

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha destacado que el cantante catalán cuente con muchos artistas flamencos de la ciudad para sus giras y ha participado en la promoción y producción de jóvenes promesas locales del flamenco.

"Miguel ha sido, es y rogamos que sigas siendo embajador del flamenco de Jerez, sobre todo porque tú engrandeces todo lo que tocas y seguro que vas a engrandecer aún más a esta ciudad y a su flamenco", ha argumentado la alcaldesa en su discurso antes de entregar esta distinción al artista catalán.

La distinción de Embajador del Flamenco fue instaurada en 2016 y en anteriores años la han recibido Shoji Kojima, Blanca del Rey, Francisco Perujo y Kirstine Hastrud.