El Off Festival, un lugar indispensable del flamenco en Jerez

Por duodécimo año, la Guarida del Ángel y su Off Festival se han convertido en un espacio fundamental durante la celebración del Festival de Jerez. Por su sede de la calle Porvenir desfilan año tras año diferentes artistas que, por circunstancias, no tienen cabida en la programación oficial de la muestra jerezana, pero que encuentran en este humilde lugar un sitio donde poder exponer sus inquietudes.

Evidentemente, el artífice de este logro tiene nombre propio, Mario González, un empresario jerezano que año tras año exprime su inventiva, y su dinero, para poner en pie distintas propuestas. En este 2023, concretamente, ha programado más de setenta.

A falta de pocos días para finalizar la edición de este año, su responsable no oculta su satisfacción "porque está viniendo mucho público y los artistas están disfrutando", comenta, si bien reconoce que lo peor es "la paliza que te pegas, son dos semanas muy intensa y bueno, ya tenemos una edad y pasa factura", recalca.

No obstante, lejos de renunciar a este modelo, Mario González admite que "hacemos lo que podemos, porque hay que tener en cuenta que esto es una cosa sólo nuestra, y cuesta mucho trabajo ponerla en pie", afirma.

Esta duodécima edición del Off Festival ha tenido, como las anteriores, una dedicatoria especial, Tía Juana la del Pipa, una artista "que nos ha transmitido su agradecimiento y que el otro día estuvo colosal en su actuación", cuenta González.

Ha sido sin duda uno de los momentos más señeros de este 2023, y a falta de que pasen todavía artistas como La Fabi o Josemi Carmona, por citar a algunos, "el nivel que se ha visto ha sido muy alto. Lógicamente, si programas setenta espectáculos, habrá alguno que a lo mejor esté más flojo, pero en líneas generales, ha ido todo muy bien. Yo personalmente he disfrutado mucho con el cante El Tolo, el baile de Pepe Torres, Claudia La Debla, que me ha sorprendido, igual que Cristina Hall, una bailaora norteamericana".

Sobre la presencia de público, González destaca que "ha habido más gente de otros países como Japón que llevaban varios años sin venir", si bien es cierto que "no ha sido como antes, según me cuentan, entre lo caros que están los billetes y la inseguridad que aún existe con el tema del covid, aún ha habido mucha gente que no ha venido".