Fernando Jiménez afronta su primer gran reto profesional, y lo hace con ‘Transiciones’ (Sala Compañía 18:30 horas), un espectáculo con el que pretende plasmar sobre la escena toda esa serie de situaciones que ha vivido últimamente.

Por ello, el estreno supone “algo muy importante para mí”, asegura, “porque en la anterior ocasión vine con Jéssica Brea compartiendo espacio y apenas tuvimos media hora cada uno, pero ahora no, ahora es un espectáculo completo”.

El jerezano, uno de los últimos exponentes del baile de su tierra, pretende reivindicar con este montaje “que no soy sólo un bailaor de una pataíta por bulerías, sino que también tengo una formación y llevo desde los 13 años trabajando en otros palos”.

Jiménez reconoce que los últimos meses “han sido muy duros a nivel personal, porque me ha tocado vivir la peor cara de la pandemia, la muerte de un primo hermano mío con 37 años, y eso me ha hecho plantearme muchas cosas. Luego, a nivel profesional ya sabemos lo que ha hecho la pandemia con muchos artistas, y a mí también me ha afectado. Han sido meses duros, pero esta oportunidad que me da el Festival me ha hecho recuperar la ilusión”.

Por todos esos cambios que ha sufrido su vida de un tiempo a esta parte “le he puesto al espectáculo ‘Transiciones’”, y esas transiciones “han afectado a mi baile y mi visión artística”.

“Ha sido un proceso creativo muy elaborado, sobre todo a la hora de elegir a las personas que me van a acompañar, porque para mí son muy importantes. A mí me gusta lo antiguo, y por eso cuento con personas como Juana Carrasco, que me inspira mucho bailando, a José Gálvez, que toca con ese gusto que suena a otra época, y a Pastora Galván, que me encanta porque a veces parece, como hace en los tangos, una gitana vieja”.

Además de ellos, el espectáculo cuenta con el cante de Enrique Remache, Juan de la María, Manuel Moneo Carrasco, y las guitarras de Fernando del Morao y Antonio Malena hijo.