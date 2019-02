“Para una artista es importante traer a Jerez sus propuestas”

–Entiendo que estará deseando salir de esto, es decir, bailar...

–Bueno, desde que te lo comunican, tu vida y tu mente está enfocada en el Festival de Jerez, y lo que tengo ganas es que llegue el día, disfrutar, emocionarnos y que sea una gran noche.

–Usted ha venido al Festival en varias ocasiones pero siempre en compañías, lo de ahora es otra historia...

–Por supuesto, no tiene nada que ver, sobre todo porque yo soy una producción propia, es decir, soy mi propia oficina en todos los sentidos y tienes cien cosas en la cabeza. Ahora sabes que la cara la tienes que dar tú, pero bueno, para eso lo hacemos, es un reto.

–¿Ha tenido muy claro lo que quería con ‘Flamenklóricas’?

–Sí, porque el espectáculo va de las flamencas y las folcklóricas, es un viaje al pasado porque desde pequeña ha sido la gente que me ha motivado y emocionado. Yo era muy pequeñita y me encantaba ver copla, ver a Lola, a Bambino, Gabriela Ortega, La Terremoto, Manolo Caracol, El Pescaílla... y bueno, al final esa es la fuente de donde yo he bebido, entonces, el primer espectáculo que hace un artista, debe tener muy claro dónde mira y sobre todo cuál es su fuente de insipiración, que en mi caso serán esas figuras y los cafés cantantes.

–Lo bueno es tener gente en casa (Alfonso Losa) que ya tiene experiencia en esto de crear espectáculos...

–Sí, soy una afortunada. Son 22 años de noviazgo y tengo esa suerte porque dos ojos desde fuera te ayudan a enfocar las cosas. Aunque seamos muy diferentes bailando, la ayuda, tanto a nivel personal como artística, es un lujo. Yo a veces le llamo mi cirujano porque cuando le presento algo, coge el bisturí y dice ‘esto no, esto no...’ (risas).

–¿Y qué ve en todos esos artistas que le han marcado en su niñez?

–Pues mira, lo primero que veo es verdad, emoción, veo una manera de ver el arte y de tratarlo desde un gusto, un cuidado, con un respeto...Son una fuente inagotable y los quilates del flamenco para mí.

–¿Ha sido difícil elegir el repertorio?

–Pues no, lo tenía claro. La semilla viene por Gabriela Ortega y a partir de ahí, he elegido por lo que más me gusta bailar, alegrías, soleá, por tientos....No ha sido difícil, la verdad.

–Vendrá usted arropada por El Mati, Roberto Lorente e Ismael de la Rosa ‘El Bola’, al cante, y por la guitarra de Juan Campallo...

–Sí, fíjate, para mí aparte de artistas, que tienen tres pedazos de voces, son como de mi familia. Juan Campallo es el que se ha incorporado ahora, porque Yerai Cortés, no podía venir. Además, la dirección escénica la ha hecho Miguel Ángel Rojas, al que le encantó la propuesta desde el primer momento.

–¿Qué supone venir a Jerez?

–Es algo superimportante, porque este Festival es un lugar fundamental hoy día. Para una artista es importante traer sus propuestas a Jerez.