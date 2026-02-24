El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco abre sus puertas a la exposición ‘DELIRIUM flamenco’

La delegada territorial de Cultura y Deporte, Tania Barcelona, inaugura la muestra, que se enmarca en las actividades del Festival de Jerez

El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco de Jerez, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, ha abierto sus puertas a ‘DELIRIUM flamenco’, una muestra del artista Javier Caró que ofrece, a través de su obra, una visión surrealista y onírica del flamenco, reinterpretando este arte con un enfoque en el color, llevándolo a paisajes diferentes y a lo inimaginable.

La delegada territorial de Cultura y Deporte, Tania Barcelona, junto al artista; el concejal de Jerez Francisco Zurita y el comisario de la muestra, Antonio Zoido, ha sido la encargada de inaugurar esta exposición, que se enmarca entre las actividades de la 30 edición del Festival de Jerez, donde ha destacado la fuerte apuesta que desde el Gobierno andaluz se viene haciendo por el flamenco, que es patrimonio de nuestra tierra, “es memoria, emoción e identidad”.

La delegada ha alabado el trabajo de Javier Caró con esta muestra y no sólo ha animado a los ciudadanos a visitarla, ya que estará a disposición del público hasta el 19 de junio, sino también a disfrutar de la amplia programación que se oferta en el Festival de Jerez, especialmente el próximo 3 de marzo, con el Ballet Flamenco de Andalucía y su espectáculo ‘Tierra Bendita’.

Donación de fondos del compositor José Alfonso Sánchez

En otro orden de cosas, la delegada territorial de Cultura y Deporte ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para seguir proyectando el flamenco al mundo “como merece”. En este sentido, ha agradecido a los hijos del compositor José Alfonso Sánchez, Carmen y José Miguel, quienes han visitado la exposición ‘DELIRIUM flamenco’, la donación de fondos de su padre.

Y es que el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco contará, gracias a esta colaboración de la familia de José Alfonso Sánchez, con fondos que van desde partituras a composiciones originales del artista, que estarán a disposición de quienes quieran conocerlos o estudiarlos.