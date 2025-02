Compañía Antonio Najarro, clase magistral de danza española

Antonio Najarro declaraba en un encuentro con la prensa en el contexto del Festival de Jerez buscar la excelencia en todos los aspectos de sus espectáculos, así como la comprensión argumental, estética y sonora. La propuesta presentada hoy en Villamarta ha cumplido con creces estas expectativas, con un espectáculo redondo y muy bien planteado a todos los niveles, una verdadera clase magistral de danza española, con dirección escénica de Carolina África y con un cuerpo de baile compuesto por bailarines Ethan Soriano, Celia Ñacle, Daniel Ramos, Alejandra de Castro, Cristina Carnero, Lidia Gómez, Álvaro Brito y Álvaro Madrid.

Otro de los objetivos principales de la compañía del ex-director del Ballet Nacional de España es otorgar un papel protagonista a la danza española en su totalidad con sus cuatro variantes: la danza estilizada, la escuela bolera, el flamenco y la danza tradicional española o folclore. Para llevar a cabo esta masterclass, Antonio Najarro y su compañía han recurrido a Antonia Mercé, La Argentina, uno de los mayores referentes de la danza española. El 18 de junio de 1928 Mercé estrenó dos ballets en el Théâtre Fémina de París, con gran éxito de la prensa y el público que se versionan ahora: Sonatina, con partitura de Ernesto Halffter, y El contrabandista, de Óscar Esplá.

El mayor logro de La Argentina en París no solo reside en el despliegue técnico y el virtuosismo de la compañía, también en la interpretación de la música en directo, con la guitarra de Jose Luis Montón, el violonchelo de Sergio Menem y piano y cajón de Constanza Lechner. Los ballets suelen apelar precisamente a esta excelencia en escena, pero muchas veces el despliegue dancístico -aunque admirable siempre- no termina de remover al público. En La Argentina en París sucede que sí llega la historia, hay interpretación y un movimiento en escena que no pierde fuelle incluso en los desplazamientos más sutiles.

Para el vestuario, Yaiza Pinillos, ha tomado como referencia las prendas originales de Salvador Bartolozzi y Federico Beltrán Massés que pudieron verse en el estreno en París. El vestuario realza de forma magistral este ballet, aportando con sus texturas, volúmenes, tejidos y colores los matices necesarios para su correcta ambientación, además de favorecer que la danza alcance su máxima expresividad.

El contrabandista es un ballet en un acto sobre un argumento de Cipriano de Rivas Cherif. La pieza representa el hipotético e imposible romance entre el perseguido bandolero José María ‘El Tempranillo’ y la condesa de Tebas, Eugenia de Montijo, en el patio de un cortijo andaluz. Este argumento inspiró a Prosper Mérimée a escribir Carmen en 1845. Por su parte, Sonatina es un ballet en un acto, cuyo libreto se inspira en un poema de Rubén Darío, máximo exponente del modernismo hispanoamericano, y narra cómo una princesa que es presa de una oscura melancolía acaba siendo liberada por un beso de amor. Néstor L. Arauzo y Davitxun, diseñadores de las proyecciones, se han inspirado en los materiales gráficos originales de Mariano Andreu.

Estas proyecciones respiran ese toque original, aunque la proyección del poema de Rubén Darío no permite una buena legibilidad y a nivel gráfico queda algo inconsistente. Quizás una revisión de esta proyección equipare la calidad al resto de aspectos del espectáculo.

La gestualidad del cuerpo de baile y la trama palpable en todo momento hacen que este ballet respire excelencia, con unas coreografías grupales bien planteadas y también algunas solistas muy buenas, destacando especialmente la pieza de Daniel Ramos. Este homenaje a La Argentina regala a su paso por el Festival de Jerez uno de los mejores ballets de las últimas ediciones. El público, como la princesa, se pudo marchar queriendo ser golondrina, queriendo ser mariposa, con un beso de amor.