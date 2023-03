Guitarra, baile y cante para un viernes con nombres consagrados del flamenco

Dos años después de abrir el festival con ‘Al igual que tú’, Eva Yerbabuena retorna al Teatro Villamarta (20.30 horas) para presentar ‘Re-fracción (desde mis ojos)’, una propuesta en la que se apoya en la producción escénica de Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola.

“Es un espectáculo desde los ojos de Juan Díaz, que me mira desde profundamente desde sus pupilas y me hace mirarme a mí misma de dentro a fuera y donde me pone en un punto de meta, en el que miramos al mañana. Tengo 52 años en el DNI, pero yo siempre digo que hay una niña que me acompaña y que no quiero que me deje nunca”, explicó la bailaora.

La granadina admitió que aunque el espectáculo fue estrenado el pasado septiembre en la Bienal de Sevilla, “y luego hemos estado en Nimes y Biarritz, ha sufrido una evolución maravillosa, y como se trabaja tan profundamente, nunca es igual. Es un espectáculo nada fácil”, puntualizó.

Como suele ser habitual en los espectáculos de Eva Yerbabuena, la música lleva la firma de Paco Jarana. El guitarrista también la acompañará en el escenario del Teatro Villamarta, junto a los cantaores Miguel Ortega, Alfredo Tejada, Antonio Gómez “El Turry”, la viola de gamba de Pilar Almalé, la percusión de Dani Suárez y José Manuel Oruco, que también se suma al baile.

La jornada de este viernes comenzará, no obstante, a media tarde (18.30 horas) con la guitarra de Juan Antonio Suárez Cano. Canito, al que tuvimos ayer la ocasión de verle actuar arropando a Gerardo Núñez, llega a la Sala Compañía con una formación jazzística que conforman Andrés González (batería), Jesús Arispón (bajo) y Víctor Gaitán (guitarra eléctrica), en el denominado ‘Trío Arjé’, un nombre que “viene de origen, y que quiere mostrar que el origen de nuestra unión es la pasión por la música”, apuntó Andrés González.

“Somos cuatro amigos que vivimos en el mismo pueblo, en Villanueva, y un día decidimos montar algo y ponernos en marcha”, destacó Canito.

La idea es “que ellos acompañen toda la música desde su instrumentación, a mí me gusta decir que es un concierto de guitarra flamenca con un aroma ‘jazzero’ y rockero”. En definitiva, más que una fusión musical, podrá apreciarse un sonido y un aire totalmente nuevo a lo que sigue siendo el flamenco más tradicional.

Antes de la medianoche (23.00 horas), la inconfundible garganta de Tomasa Guerrero ‘La Macanita’ llegará a Los Apóstoles dentro del ciclo ‘De la raíz’.

‘Mirando al sur’ es el nombre elegido por la jerezana para poner en pie un recital de cante en el que contará con la guitarra de Manuel Valencia, la percusión de Carlos Merino, el piano de Rosario Montoya ‘La Reina Gitana’ y las palmas de Chicharito, Manuel Macano y Javier Peña.

“Es una alegría cantar en mi tierra, aunque ya se sabe que también es una responsabilidad. Yo voy a poner el alma e intentará dar lo que pueda”, aseguró la cantaora, quien apostilló que “haré un recital de cante clásico, con mis cosas, cante puro y algún que otro tema con el piano de mi Rosario”.