Ezequiel Benítez: “Renuevo las letras del flamenco, es hora de ir cambiando cosas”

Ezequiel Benítez (Jerez, 1979) está pletórico y transmite una calma apabullante ante la presentación de su próximo disco. Tiene ilusión y templanza a partes iguales. Reconoce que está en su mejor momento artístico y asegura que Lo que nadie ve es “un disco de culto al alma”. Quiere que la gente lo escuche tranquilo, con los cascos, asimilando las letras y prestando atención a los mensajes que ha ido dejando en este trabajo. Ezequiel es cantaor y escritor, músico con alma de poeta. Una persona espiritual que cada día mira la belleza de su mundo. En su nuevo disco hay diez temas, diez palos del flamenco, cada uno con un guitarrista diferente. Alguno como la bambera lo recupera de su olvido, contribuyendo a la protección de cantes antiguos. El 28 de febrero estará en plataformas digitales y en espacios físicos como Expoflamenco y Malamúsica. Su recital agotó las entradas en tres días. “Imagínate qué contento”, declara un emocionado Ezequiel Benítez momentos antes de su gran noche.

Pregunta.-¿Es más fácil expresar cantando lo que no se puede decir hablando?

Respuesta.-Los artistas se expresan mejor cantando. Es una vía de expresión más natural para la gente que hace arte. Incluso para el que pinta un cuadro, su vía de expresión es la pintura. Para todos los artistas es más fácil expresarse mediante su arte. En mi caso, lo necesito y me hace estar en paz y estar feliz.

P.-¿Por qué has tenido la necesidad de mostrar esta parte invisible?

R.-Lo que nadie ve es una venda que tenemos todos los seres humanos en la vida. En el amor y otras situaciones de la vida diaria. Es un mensaje muy extenso, no solo en lo artístico.

P.-El disco se presenta como un “homenaje al silencio”, ¿crees que en la actualidad hay exceso de ruido?

R.-El disco está dedicado a decir cosas que normalmente no vemos porque estamos encorsetados por el día a día, lo que nos pone la sociedad. Cuento situaciones de la vida, tanto de amor como de desamor, de ceguera humana.

P.-Haces un juego entre aspectos invisibles, tanto tuyos más personales como más sociales.

R.-Sociales y espirituales. Yo soy una persona muy espiritual. El disco está lleno de mensajes de la vida.

“Cuando saco tiempo para mí se lo dedico siempre a Dios”

P.-¿Eres más de contar o de escuchar?

R.-De contar, necesito contar, expresarme. Tengo esa bendición del cielo, que me ha dado esa parte artística de escribir y poder contar mi causa, y estoy muy agradecido.

P.-¿Tienes tiempo en tu día a día para estar a solas contigo mismo?

R.-Siempre, siempre. Para mí es primordial sacar tiempo para mí. Y cuando saco tiempo para mí se lo dedico siempre a Dios.

P.-¿Cómo cultivas tu parte espiritual?

R.-Pensando todo el día en cosas bonitas, en pensamientos agradables, sintiendo que la vida es un regalo. Lo primero que hago por las mañanas es salir a tomar el sol y darle gracias a Dios.

P.-Por tu trabajo como artista tendrás mucha exposición pública, ¿cómo lo llevas?

R.-Para mí no es complicado porque a mí me gusta mucho atender a la gente y socializar. Lo veo más como una bendición, que la gente conecte, tenga ganas de dar un abrazo, de pedir una foto, de escribir algo bonito en un papel.

“Me da tranquilidad pensar en los míos, en Dios y en mi mujer”

P.-¿Qué cosas te dan tranquilidad en tu vida cotidiana?

R.-Pensar en los míos. En los que no están conmigo, pero yo siempre estoy con ellos, en Dios y en mi mujer.

P.-Hablando de Dios y ahora que hemos entrado en la Cuaresma, ¿de qué manera la sientes?

R.-Mi relación con Dios no la uno ni a la Semana Santa ni a la cuaresma. Mi relación con Dios es una búsqueda muy íntima. Llevo un templo personal dentro de mí.

P.-En tu proceso creativo, ¿en qué punto estás?

R.-Estoy en un momento muy maduro de mi vida. Escribo mediante la madurez que la vida te va dando. Sigo en mi búsqueda siempre, en mi trabajo diario. Me levanto muy temprano y le dedico muchas horas a mi vida artística. Estoy en un momento de lucidez. Tengo una forma de expresarme muy bonita, me sale muy fluido todo, estoy muy inspirado. Los artistas siempre tenemos años de sequía, pero ahora me pides algo y te lo hago en un minuto. Estoy en un momento muy fuerte como compositor, haciendo muchas producciones a muchos artistas.

P.-Te gusta mucho escribir, ¿verdad?

R.-Muchísimo, muchísimo. Y también componer música, pero lo que más rápido me sale son las letras.

P.-¿Siempre cantas letras tuyas?

R.-Siempre. Este disco es 100% entero mío. Igual que Dukkha, pero este nuevo está enfocado de otra manera, tiene otro punto que el flamenco no lo tenía. Y también es renovar las letras de hoy día, que las de toda la vida del flamenco están ya un poquito manoseadas. Es hora de ir cambiando cosas.

P.-¿Nos adelantas algo del disco?

R.-El disco no tiene percusiones. Lo he hecho súper en acústico, como se hacía antiguamente. Palmas, guitarra y voz. He rescatado cosas que estaban un poquito olvidadas, algo que veo necesario ante tanta inquietud hoy día por cantar flamenco.