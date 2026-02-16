Programación del 30 Festival de Jerez: fechas, artistas y escenarios
La 30 edición del Festival de Jerez, del 20 de febrero al 7 de marzo de 2026, tomará y transformará la ciudad en un gran escenario en el que flamenco y danza se darán la mano desde la libertad más absoluta.
Treinta años después, el veterano Festival se presenta al mundo como un espacio fértil y en evolución, capaz de tender puentes entre lo heredado y lo que está por venir. Lejos de detenerse en la nostalgia de las fechas conmemorativas, la edición celebra su recorrido como motor de renovación del flamenco y reafirma su voluntad de abrir caminos paralelos de diálogo con otras disciplinas artísticas, en un Festival que abre los brazos a todo el que quiera acercarse y que aspira a ser más inclusivo. El reto, seguir contribuyendo a la expansión del universo creativo del flamenco y la danza española.
Viernes 20 de febrero
Compañía Manuela Carpio
'RAÍCES DEL ALMA'
20:30 horas Teatro Villamarta / Estreno absoluto
Baile
- Saray García
- Rocío Marín
- Susana Casas
Colaboraciones especiales
- La Macanita
- José Valencia
- Manuel Moneo 'Barullo'
- El Tolo
- Angelita Montoya
- Anabel Valencia
Sábado 21 de febrero
Nino de los Reyes
'VUELTA AL SOL'
18:30 horas C.S. Blas Infante
Codirección
- Jesús Carmona
- Nino de los Reyes
Nuevo Ballet Español
'FRONTERAS EN EL AIRE'
20:30 horas Teatro Villamarta
Dirección y coreografía
- Ángel Rojas
Colaboración especial
- Helena Martín, bailarina
- Alana Sinkey, cantante
Santiago Lara
'SOLO GUITARRA'
23:00 horas Museos de la Atalaya / Estreno absoluto
Domingo 22 de febrero
Farru
'NATURAL'
18:30 horas Sala Compañía / Estreno en España
Artista invitado
- Rafael de Utrera
Olga Pericet
'LA MATERIA'
20:30 horas Teatro Villamarta
Dirección e idea original
- Olga Pericet
Co-creación, coreografía y baile
- Olga Pericent
- Daniel Abreu
Artista invitado
- Daniel Abreu
Arcángel
'ABECEDARIO FLAMENCO'
23:00 horas Museos de la Atalaya
Lunes 23 de febrero
Piano flamenco
Miriam Méndez La princesa descalza
'DE JEREZ AL CIELO'
18:30 horas Teatro La Gotera de Lazotea
Concha Vargas - Inés Bacán
'LEBRISAH'
20:30 horas C.S. Blas Infante
Dirección musical
- Curro Vargas
Puesta en escena
- Susi González
Martes 24 de febrero
Diego Aguila - Hugo Aguilar
Premio Festival de Jerez del certamen coreográfico de danza española y flamenco de Madrid 2025
'CUESTIÓN DE TIEMPO'
18:30 horas Sala Compañía / Estreno absoluto
Visión externa y colaboración coreográfica
- Alfonso Losa
Colaboración especial
- Arturo Aguilar
Estévez / Paños y Compañía
'DONCELLAS (JUERGA PERMANENTE)'
20:30 horas Teatro Villamarta / Estreno absoluto
Miércoles 25 de febrero
Compañía Julio Ruiz
'LA FAMILIA. UN CUENTO DE JULIO RUIZ'
18:30 C.S. Blas Infante
Colaboración en dirección
- Ernesto Artillo
Artista invitado al cante
- Pepe de Pura
Sara Calero
'EL RENACER'
20:30 horas Teatro Villamarta
Dirección escénica
- Sara Calero
- David Picazo
Dirección musical
- Gema Caballero
Artista invitado contrabajo
- Pablo Martín Caminero
Jueves 26 de febrero
Carmen Herrera
'GHERRERA'
18:30 horas C.S. Blas Infante / Estreno absoluto
Música
- Manuel Valencia
Andrés Marín - Ana Morales
'MATARIFE / PARAÍSO'
20:30 horas Teatro Villamarta
Idea original
- Andrés Marín
Viernes 27 de febrero
Irene Olivares
Premio Revelación del Festival de Jerez 2025
'PAISAJE FLAMENCO ANDALUZ CON JONDURAS'
18:30 horas Sala Compañía / Estreno absoluto
Dirección, música y textos
- Santiago Moreno
Artistas invitados
- José de los Camarones
- Paco Moyano
Sergio Bernal Dance Company
'RODIN'
20:30 horas Teatro Villamarta
Dirección escénica
- Sergio Bernal
- Ricardo Cue
Lela Soto
'EL FUEGO QUE LLEVO DENTRO'
23:00 horas Museos de la Atalaya
Artistas invitados
- Vicente Soto
- Luisa Heredia
- Diego del Morao
- Curro Carrasco
- Rycardo Moreno
- David Cordero
Sábado 28 de febrero
Helena Martín - Pablo Peña
'CARNE DE PERRO'
19:30 horas C.S. Blas Infante
Idea, dirección y coreografía
- Helena Martín
Composición y edición musical
- Pablo Peña
Ayudante de dirección
- Carlos Roó
Mercedes Ruiz - Leonor Leal - Salomé Ramírez
GALA 'JEREZ, CON NOMBRE DE MUJER'
Gala especial por el XXX aniversario del Festival de Jerez
20:30 horas Teatro Villamarta / Estreno absoluto
Colaboraciones especiales de las maestras
- Angelita Gónmez
- Ana María López
- Chiqui de Jerez
Dirección
- Mercedes Ruiz
Composición y dirección musical
- Santiago Lara
Ezequiel Benítez
'LO QUE NADIE VE'
23:00 horas Museos de la Atalaya / Presentación disco
Domingo 1 de marzo
Sandra Carrasco - Andrés Barrios - El Yiyo - David de Arahal
'LOS MAGNÍFICOS'
18:30 horas Sala Compañía
Dirección artística
- Ángel Rojas
Compañía Belén López
'LATIDOS'
20:30 horas Teatro Villamarta / Estreno en Andalucía
Dirección y baile
- Belén López
Recital de cante
MAYTE MARTÍN
23:00 horas Museos de la Atalaya
Guitarra
- José Gálvez
Lunes 2 de marzo
Piano flamenco
Antón Cortés
'A CAMARÓN Y PACO DE LUCÍA'
18:30 horas Teatro La Gotera de Lazotea
Compañía David Coria
'BABEL (WORK IN PROGRESS)
20:30 horas C.S. Blas Infante / Estreno absoluto
Idea original y dirección artística
- David Coria
Dramaturgia
- Alberto Conejero
Dirección musical
- David Lagos
Recital de guitarra
YERAI CORTÉS
23:00 horas Museos de la Atalaya
Martes 3 de marzo
Salomé Ramírez
Premio Desplante del Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión 2025
'PALO CORTAO'
18:30 horas Sala Compañía / Estreno absoluto
Artista invitado al cante
- Miguel Ángel Heredia
Ballet Flamenco de Andalucía
'TIERRA BENDITA'
20:30 horas Teatro Villamarta
Dirección y coreografía
- Patricia Guerrero
Composición musical
- Jesús Rodríguez
- José Luis Medina
Miércoles 4 de marzo
José Manuel Ramos 'El Oruco'
'PATRÓN'
18:30 horas C.S. Blas Infante / Estreno absoluto
Dirección
- José Manuel Ramos 'El Oruco'
Codirección
- Eva Yerbabuena
- Rocío Molina
Artista invitada
- Rocío Molina
Jesús Carmona
'TENTATIVO. BASADO EN PAISAJES REALES'
20:30 horas Teatro Villamarta / Estreno en Andalucía
Dirección y coreografía
- Jesús Carmona
Dirección escénica
- Luis Luque
Dirección musical
- Manu Masaedo
Jueves 5 de marzo
Compañía José Montoya 'Berenjeno'
'LEALTAD'
18:30 horas Sala Compañía / Presentación disco
Dirección musical
- Manuel Heredia
Compañía María Moreno
'MAGNIFICAT'
20:30 horas Teatro Villamarta
Dramaturgia
- Rosa Romero
Dirección musical
- Raúl Cantizano
Visión externa para dirección de escena
- Rafael R. Villalobos
Recital de cante
ALBA BAZÁN
23:00 horas Palacio Villavicencio
Viernes 6 de marzo
David Lagos y Leonor Leal con Proyecto Lorca y Manuel Valencia
'MARTINICOS LE DI A MI CUERPO'
18:30 horas C.S. Blas Infante
José Maya
'COLOR SIN NOMBRE'
20:30 horas Teatro Villamarta / Estreno en Andalucía
Dirección y baile
- José Maya
Recital de cante
MIGUEL LAVI
23:00 horas Palacio Villavicencio
Sábado 7 de marzo
Beatriz Morales
'ARTE'
18:30 horas C.S. Blas Infante / Estreno absoluto
Dirección musical y guitarra
- Ñoño Santiago
Compañía Flamenca La Lupi
'LO INÉDITO'
20:30 horas Teatro Villamarta
Dirección escénica y dramaturgia
- Alberto Velasco
Artistas invitados al baile
- Miguel Ángel Corbacho
- Iván Amaya
Colaboración especial
- Curro de María
