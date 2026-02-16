Programación del 30 Festival de Jerez: fechas, artistas y escenarios

El Festival de Jerez, una 30 edición para 2026 "diversa y valiente"

El Festival de Jerez 2026 contará con 46 cursos y talleres

Presentación de la 30 edición del Festival de Jerez
La 30 edición del Festival de Jerez, del 20 de febrero al 7 de marzo de 2026, tomará y transformará la ciudad en un gran escenario en el que flamenco y danza se darán la mano desde la libertad más absoluta.

Treinta años después, el veterano Festival se presenta al mundo como un espacio fértil y en evolución, capaz de tender puentes entre lo heredado y lo que está por venir. Lejos de detenerse en la nostalgia de las fechas conmemorativas, la edición celebra su recorrido como motor de renovación del flamenco y reafirma su voluntad de abrir caminos paralelos de diálogo con otras disciplinas artísticas, en un Festival que abre los brazos a todo el que quiera acercarse y que aspira a ser más inclusivo. El reto, seguir contribuyendo a la expansión del universo creativo del flamenco y la danza española.

Viernes 20 de febrero

Compañía Manuela Carpio

'RAÍCES DEL ALMA'

20:30 horas Teatro Villamarta / Estreno absoluto

Baile

  • Saray García
  • Rocío Marín
  • Susana Casas

Colaboraciones especiales

  • La Macanita
  • José Valencia
  • Manuel Moneo 'Barullo'
  • El Tolo
  • Angelita Montoya
  • Anabel Valencia

Sábado 21 de febrero

Nino de los Reyes

'VUELTA AL SOL'

18:30 horas C.S. Blas Infante

Codirección

  • Jesús Carmona
  • Nino de los Reyes

Nuevo Ballet Español

'FRONTERAS EN EL AIRE'

20:30 horas Teatro Villamarta

Dirección y coreografía

  • Ángel Rojas

Colaboración especial

  • Helena Martín, bailarina
  • Alana Sinkey, cantante

Santiago Lara

'SOLO GUITARRA'

23:00 horas Museos de la Atalaya / Estreno absoluto

Domingo 22 de febrero

Farru

'NATURAL'

18:30 horas Sala Compañía / Estreno en España

Artista invitado

  • Rafael de Utrera

Olga Pericet

'LA MATERIA'

20:30 horas Teatro Villamarta

Dirección e idea original

  • Olga Pericet

Co-creación, coreografía y baile

  • Olga Pericent
  • Daniel Abreu

Artista invitado

  • Daniel Abreu

Arcángel

'ABECEDARIO FLAMENCO'

23:00 horas Museos de la Atalaya

Lunes 23 de febrero

Piano flamenco

Miriam Méndez La princesa descalza

'DE JEREZ AL CIELO'

18:30 horas Teatro La Gotera de Lazotea

Concha Vargas - Inés Bacán

'LEBRISAH'

20:30 horas C.S. Blas Infante

Dirección musical

  • Curro Vargas

Puesta en escena

  • Susi González

Martes 24 de febrero

Diego Aguila - Hugo Aguilar

Premio Festival de Jerez del certamen coreográfico de danza española y flamenco de Madrid 2025

'CUESTIÓN DE TIEMPO'

18:30 horas Sala Compañía / Estreno absoluto

Visión externa y colaboración coreográfica

  • Alfonso Losa

Colaboración especial

  • Arturo Aguilar

Estévez / Paños y Compañía

'DONCELLAS (JUERGA PERMANENTE)'

20:30 horas Teatro Villamarta / Estreno absoluto

Miércoles 25 de febrero

Compañía Julio Ruiz

'LA FAMILIA. UN CUENTO DE JULIO RUIZ'

18:30 C.S. Blas Infante

Colaboración en dirección

  • Ernesto Artillo

Artista invitado al cante

  • Pepe de Pura

Sara Calero

'EL RENACER'

20:30 horas Teatro Villamarta

Dirección escénica

  • Sara Calero
  • David Picazo

Dirección musical

  • Gema Caballero

Artista invitado contrabajo

  • Pablo Martín Caminero

Jueves 26 de febrero

Carmen Herrera

'GHERRERA'

18:30 horas C.S. Blas Infante / Estreno absoluto

Música

  • Manuel Valencia

Andrés Marín - Ana Morales

'MATARIFE / PARAÍSO'

20:30 horas Teatro Villamarta

Idea original

  • Andrés Marín

Viernes 27 de febrero

Irene Olivares

Premio Revelación del Festival de Jerez 2025

'PAISAJE FLAMENCO ANDALUZ CON JONDURAS'

18:30 horas Sala Compañía / Estreno absoluto

Dirección, música y textos

  • Santiago Moreno

Artistas invitados

  • José de los Camarones
  • Paco Moyano

Sergio Bernal Dance Company

'RODIN'

20:30 horas Teatro Villamarta

Dirección escénica

  • Sergio Bernal
  • Ricardo Cue

Lela Soto

'EL FUEGO QUE LLEVO DENTRO'

23:00 horas Museos de la Atalaya

Artistas invitados

  • Vicente Soto
  • Luisa Heredia
  • Diego del Morao
  • Curro Carrasco
  • Rycardo Moreno
  • David Cordero

Sábado 28 de febrero

Helena Martín - Pablo Peña

'CARNE DE PERRO'

19:30 horas C.S. Blas Infante

Idea, dirección y coreografía

  • Helena Martín

Composición y edición musical

  • Pablo Peña

Ayudante de dirección

  • Carlos Roó

Mercedes Ruiz - Leonor Leal - Salomé Ramírez

GALA 'JEREZ, CON NOMBRE DE MUJER'

Gala especial por el XXX aniversario del Festival de Jerez

20:30 horas Teatro Villamarta / Estreno absoluto

Colaboraciones especiales de las maestras

  • Angelita Gónmez
  • Ana María López
  • Chiqui de Jerez

Dirección

  • Mercedes Ruiz

Composición y dirección musical

  • Santiago Lara

Ezequiel Benítez

'LO QUE NADIE VE'

23:00 horas Museos de la Atalaya / Presentación disco

Domingo 1 de marzo

Sandra Carrasco - Andrés Barrios - El Yiyo - David de Arahal

'LOS MAGNÍFICOS'

18:30 horas Sala Compañía

Dirección artística

  • Ángel Rojas

Compañía Belén López

'LATIDOS'

20:30 horas Teatro Villamarta / Estreno en Andalucía

Dirección y baile

  • Belén López

Recital de cante

MAYTE MARTÍN

23:00 horas Museos de la Atalaya

Guitarra

  • José Gálvez

Lunes 2 de marzo

Piano flamenco

Antón Cortés

'A CAMARÓN Y PACO DE LUCÍA'

18:30 horas Teatro La Gotera de Lazotea

Compañía David Coria

'BABEL (WORK IN PROGRESS)

20:30 horas C.S. Blas Infante / Estreno absoluto

Idea original y dirección artística

  • David Coria

Dramaturgia

  • Alberto Conejero

Dirección musical

  • David Lagos

Recital de guitarra

YERAI CORTÉS

23:00 horas Museos de la Atalaya

Martes 3 de marzo

Salomé Ramírez

Premio Desplante del Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión 2025

'PALO CORTAO'

18:30 horas Sala Compañía / Estreno absoluto

Artista invitado al cante

  • Miguel Ángel Heredia

Ballet Flamenco de Andalucía

'TIERRA BENDITA'

20:30 horas Teatro Villamarta

Dirección y coreografía

  • Patricia Guerrero

Composición musical

  • Jesús Rodríguez
  • José Luis Medina

Miércoles 4 de marzo

José Manuel Ramos 'El Oruco'

'PATRÓN'

18:30 horas C.S. Blas Infante / Estreno absoluto

Dirección

  • José Manuel Ramos 'El Oruco'

Codirección

  • Eva Yerbabuena
  • Rocío Molina

Artista invitada

  • Rocío Molina

Jesús Carmona

'TENTATIVO. BASADO EN PAISAJES REALES'

20:30 horas Teatro Villamarta / Estreno en Andalucía

Dirección y coreografía

  • Jesús Carmona

Dirección escénica

  • Luis Luque

Dirección musical

  • Manu Masaedo

Jueves 5 de marzo

Compañía José Montoya 'Berenjeno'

'LEALTAD'

18:30 horas Sala Compañía / Presentación disco

Dirección musical

  • Manuel Heredia

Compañía María Moreno

'MAGNIFICAT'

20:30 horas Teatro Villamarta

Dramaturgia

  • Rosa Romero

Dirección musical

  • Raúl Cantizano

Visión externa para dirección de escena

  • Rafael R. Villalobos

Recital de cante

ALBA BAZÁN

23:00 horas Palacio Villavicencio

Viernes 6 de marzo

David Lagos y Leonor Leal con Proyecto Lorca y Manuel Valencia

'MARTINICOS LE DI A MI CUERPO'

18:30 horas C.S. Blas Infante

José Maya

'COLOR SIN NOMBRE'

20:30 horas Teatro Villamarta / Estreno en Andalucía

Dirección y baile

  • José Maya

Recital de cante

MIGUEL LAVI

23:00 horas Palacio Villavicencio

Sábado 7 de marzo

Beatriz Morales

'ARTE'

18:30 horas C.S. Blas Infante / Estreno absoluto

Dirección musical y guitarra

  • Ñoño Santiago

Compañía Flamenca La Lupi

'LO INÉDITO'

20:30 horas Teatro Villamarta

Dirección escénica y dramaturgia

  • Alberto Velasco

Artistas invitados al baile

  • Miguel Ángel Corbacho
  • Iván Amaya

Colaboración especial

  • Curro de María

