Irene Olivares: “Me apetece hablar de temas que nos lleguen a todos, que sea universal”

Irene Olivares, nacida y criada en los flamencos barrios de La Asunción y Olivar de Rivero, lleva desde pequeña rondando por los patios de vecinos y por las ferias de los pueblos buscando su lugar en el baile. Ha actuado en numerosas peñas y teatros de la provincia, en Jerez en la Sala Quemá o en La Guarida del Ángel, pero esta es su primera vez en el festival. Gran admiradora de Angelita Gómez, Hija Predilecta de la ciudad, ella fue su primera maestra, y tras unos años que supo aprovechar muy bien, pasó a formarse con otra de sus artistas referentes, María del Mar Moreno.

Este día 27 de febrero estará en la Sala Compañía con Paisaje andaluz flamenco con jonduras, un sugerente título inspirado en El Quijote. En palabras de Olivares, “la obra se presenta como un homenaje a Andalucía, a los andaluces y andaluzas que cantaron sus penas para salvarse”. El cante fue la única voz posible, el cante como desahogo y protesta, y propone un recorrido a través de cantaores muy influyentes como El Planeta, El Fillo, La Serneta, Manuel Torre, El Chozas y Tío José de Paula. De La Serneta recalca entusiasma que fue “creadora de estilos y de letras, una mujer muy inteligente porque las letras que hizo son filosofía”. Estará arropada por la guitarra de Santiago Moreno, director de la pieza y escritor de los textos. Como artistas invitados, José de los Camarones y Paco Moyano. Al cante, Eva del Cristo y Wilo del Puerto. La joven chelista jerezana Sofía Torres estará con el violonchelo poniendo música entre los distintos pasajes, y como contrapunto flamenco, el rap de El Borzo de Jerez (Abocajarro). La dramaturgia la firma Salvador Valle.

Pregunta.¿Cómo ha sido preparar este espectáculo gracias a tu Premio Artista Revelación?

Respuesta.La verdad es que ha sido un regalo, algo muy grande para mí, porque llevo muchos años bailando y luchando. Y no con un objetivo concreto, sino simplemente porque es que me encanta bailar. No quiero hacer otra cosa, es mi vida. Esto es una recompensa. En principio es como un regalo y ya después empieza la responsabilidad. Estoy con ganas de que lo veáis porque se ha hecho con mucho gusto y con mucha pasión.

P.Los primeros nervios son los de la página en blanco, pero ahora están los nervios de las ganas, de querer mostrarlo, ¿puede ser?

R.Sí, porque lo he visto muy bonito. Ensayo y lloro cuando veo lo que hemos hecho, y eso te da fuerza. Tengo ganas de que la gente lo vea. También te digo, estoy muy bien arropada. Estoy con Santiago Moreno, que ha hecho una música preciosa para esto. Además Santi es escritor, hace unos guiones muy emotivos, porque a él lo que lo guía es la emoción. Y ya con eso pues no estoy sola.

P.A veces nos centramos mucho en la artista principal, pero qué importante son los equipos…

R.Por supuesto. Estarán José de los Camarones y Paco Moyano, que son dos artistas ya consagrados, flamenquísimos y revolucionarios. Este espectáculo, al ser un homenaje a Andalucía, ha sido crucial con ellos dos, que han vivido tantas cosas de Andalucía, saben la importancia del cante como protesta. Ellos son los personajes perfectos.

P.¿Crees que el ciclo este De Peña en Peña y los premios ayudan a la profesionalización del baile?

R.La verdad que es un impulso importante, que den la oportunidad y también la visibilidad, porque antes eres un poquito transparente y ya después empiezas a tener nombre, y eso ayuda a tu evolución profesional y también a tener trabajo.

P.¿Qué recuerdas de tus primeros años en el flamenco?

R.Nací en el barrio de La Asunción y me crié en el Olivar de Rivero, barrios muy flamencos. La verdad que de niña mi vida era bailar, ir a los pueblos a buscar las ferias. Tengo ese recuerdo tan bonito de siempre en contacto con el flamenco, con las Zambombas. Nuestro vecino era Terremoto, he vivido la esencia natural del flamenco.

P.Como bailaora, ¿cómo vives el momento de enfrentarte a tener que conformar un espectáculo, más allá de un recital de “baile por el baile”?

R.Yo soy perfeccionista y eso no se puede dejar de lado. Pero sí que es verdad que a mí el cante me apasiona, y sobre todo investigar el origen del flamenco, de dónde vienen los cantes. El pasado, la historia y la antropología me apasionan. Yo le decía a Santi que quería hablar del flamenco, del origen, de los andaluces, de cómo se fraguó, de dónde vienen las letras, los cantes. Gracias a que la pluma le fluye rápidamente y con mucha maestría, fue fácil. Ha sido algo que siempre está dentro de mí, que quería hablar de esto. Me apetece hablar de temas de todos, que sea universal. No me gusta hablar de mí. Quiero que el espectador se sienta parte de lo que está pasando arriba.

P.¿Y de qué hablan los cantes del espectáculo?

R.Hablan de muerte, de pena, de desamor, de todo lo que el ser humano padece, padeció y seguimos padeciendo. Hacemos pequeñas representaciones de la vida cotidiana, con un poquito de teatro, y esas escenas son las que creemos que han dado sustento a las letras.

P.¿Y el baile acompaña?

R.El baile está conformado con la emoción. Hemos priorizado la transmisión y la emoción antes que acomodarnos en una coreografía previa. Hemos adaptado el baile en función a lo que queremos contar.

P.¿Cómo surge este título tan literario, Paisaje andaluz flamenco con jonduras?

R.Yo tenía ganas de viajar al pasado, de ver cómo se conformaron las letras, sobre el 1780 más o menos. Siempre he tenido en la mesita de noche El Quijote, y me ha llamado la atención esos títulos tan largos, que era como el resumen del capítulo. Pues por ahí viene, por esas ganas de transportarse un poquito atrás.