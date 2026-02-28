'Jerez, con nombre de mujer', gala del 30 aniversario en el Villamarta

A modo de celebración del 30 aniversario del Festival de Jerez, tres bailaoras de la tierra -Mercedes Ruiz, Leonor Leal y Salomé Ramírez- rinden homenaje al papel de la mujer jerezana en el flamenco en una Gala titulada Jerez, con nombre de mujer este sábado en el Teatro Villamarta, mientras que el espacio escénico del Centro Social Blas Infante lo ocuparán la bailarina Helena Martín y el músico Pablo Peña con Carne de perro, un proyecto íntimo y personal basado en una experiencia vital.

Mercedes Ruiz, Leonor Leal y Salomé Ramírez protagonizan la gala especial que viene a celebrar el 30 aniversario del Festival. Bajo el título Jerez, con nombre de mujer, se rinde homenaje al papel de las jerezanas en el flamenco. En esta especie de “canto a la memoria viva del arte”, planteado como “un viaje” -tanto del baile como del cante- figuran casi una veintena de nombres tan conocidos como Lola Flores, La Paquera, Ana Parrilla, La Serneta, La Piriñaca y Juana La Macarrona junto a otros que sólo han quedado en la memoria de pocos aficionados.

Así las cosas, las tres bailaoras jerezanas protagonizan un espectáculo dedicado a las maestras que enseñaron el camino, a las artistas de ahora que sostienen ese legado y a las generaciones que tomarán el relevo. Ello se plasmará sobre el escenario con la colaboración especial de las maestras Angelita Gómez, Ana María López y La Chiqui de Jerez. “Nos han abierto un camino de sabiduría, entrega y amor”, ha incidido Mercedes Ruiz.

En el papel de las artistas que sostienen el legado en el baile se sitúan Mercedes Ruiz, Leonor Leal y Salomé Ramírez -que tienen su correspondencia en el cante con Melchora Ortega, Felipa del Moreno y Tamara Tañé -y las niñas que aparecen como herederas de la llama del flamenco son Lucía Valladares, Valeria Vidal y Lucía Cabo (al baile) y Pastora Lara (al cante).

La propuesta -dividida en cinco escenas y un epílogo- arranca por bulerías pero, durante su desarrollo, ofrece una gran variedad de palos flamencos. Entre ellos, zamba, farruca, malagueñas, colombianas, soleá y seguiriyas. Un repertorio y estilos de cante que ha contado con el asesoramiento de David Lagos. La banda musical está liderada por Santiago Lara, a los que se suma el también guitarrista Javier Ibáñez, la percusión de Perico Navarro y las palmas de Javier Peña y Fernando Martínez.

Este mismo sábado 28 de febrero abrirán la programación del certamen en el Centro Social Blas Infante la bailarina Helena Martín y el músico Pablo Peña con Carne de perro. Como ella misma ha explicado, el montaje surgió cuando a su hija mayor le diagnosticaron autismo. Y ese impacto en su vida ha desembocado en una especie de catarsis en su danza donde está implícita esta realidad. “Nace desde lo personal, pero todos llevamos una herida con la que buenamente lidiamos”, ha explicado Helena Martín.

Carne de perro lanza el mensaje de que un cuerpo puede ser duro -al recibir un golpe- como la carne de este animal o deshacerse como un cordero ante la oscuridad. Helena Martín asume su particular “bosque oscuro” y, desde la dureza de su ser, se agarra a la belleza salvadora. O sea, la danza. Y, desde ese bosque luminoso del movimiento acompaña, comparte y sostiene el dolor del cuerpo del otro. “Es un espectáculo sin artificios” y, a nivel artístico, establece una analogía en las diferentes respuestas a la adversidad y la diversidad en la que los artistas se expresan.

Ezequiel Benítez en los Museos de la Atalaya

El cantaor Ezequiel Benítez presentará su último trabajo discográfico Lo que nadie ve al filo de la medianoche en los Museos de la Atalaya. En este su sexto disco -que saldrá al mercado el mismo día de su actuación- el cantaor jerezano aborda su peculiar viaje a las emociones ocultas, esa cotidianidad que no se aprecia en el día a día y que, a su entender, constituyen la causa que da lugar a la creación.