Lela Soto muestra ‘El fuego que llevo dentro’ desde la Atalaya y en familia

Irene Olivares está de estreno. La bailaora jerezana se ha ganado un hueco en esta 30 edición del Festival de Jerez tras alzarse con el Premio Artista Revelación del ciclo De Peñas celebrado en la anterior edición. Su Paisaje flamenco andaluz con jonduras (viernes 27, Sala Compañía) viene a ser “un homenaje a esta tierra, a los andaluces que cantaron sus miserias como un desahogo”, según ha mencionado. “Contamos historias cotidianas, historias de la vida”.

Para llevar a cabo esa mirada hacia el pasado habrá “un recorrido por cantaores antiguos”. Será un espectáculo “muy tradicional” pero abierto a ese tinte de modernidad que aporta la introducción del rap, a cargo de El Borzo de Jerez, un género nacido de la marginación de los negros y cercano, por tanto, al flamenco.

La dirección, música y texto correponden a Santiago Moreno, cuya guitarra será soporte del cante de José de los Camarones, Paco Moyano, Eva del Cristo y Wilo del Puerto. El equipo artístico lo completa Sofía Torres (violonchelo) y José Peña (palmas).

Lela Soto, “con mi gente”

Cuando se cumple un año del lanzamiento de su primer disco El fuego que llevo dentro, Lela Soto presenta este trabajo en el certamen en los Museos de la Atalaya (viernes 27). “Tenía ganas de venir al Festival y compartir este disco con mi gente”. A su juicio, se trata de un trabajo que “expresa lo que he estado trabajando toda mi vida”. Convencida de que “el flamenco es una carrera de fondo”, recientemente ha participado en el Palacio de la Moncloa en el homenaje del Gobierno al pueblo gitano. “Un reconocimiento merecido”.

Lela Soto estará en el escenario de los Museos de la Atalaya rodeada de su gente. Entre ellos, figura su padre Vicente y otros familiares cercanos como Luisa Heredia, Diego del Morao, Curro Carrasco y Antonio Malena, todos ellos como artistas invitados. A la guitarra estará Rubén Martínez, además de la percusión de Ané Carrasco y las palmas de Reyes Moreno y Juana Gómez.

Sergio Bernal, en el Villamarta con ‘Rodin’

Rodin es un ballet excepcional donde las esculturas del mítico Auguste Rodin cobrarán vida a través del cuerpo y la danza de Sergio Bernal este viernes sobre las tablas del Teatro Villamarta.

La versatilidad en la danza del madrileño Sergio Bernal le permite humanizar la obra El pensador a través del lenguaje de la danza española. Consigue transmitir la visceralidad y la fuerza en la contención del pensamiento, desde la impotencia y el dolor. Para ello se acompaña de los zapateados, la fuerza, la energía y la emoción que transmite el flamenco.

“Soy cazador de la verdad y observador de la vida. Me abstengo de imitar la realidad. Presto atención a cuanto averiguo en la existencia (el vi- vir), pero yo no soy quien asigna, es el sentimiento quien in huye en mi visión. Pero el artista no percibe la verdad como ella se muestra al común de los mortales, puesto que su emoción le revela la verdad interior bajo las apariencias, mientras que el mediocre mira sin ver”, explica Sergio Bernal.