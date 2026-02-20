Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez

El centro comercial Luz Shopping organizó ayer un flashmob y un recital flamenco que sirvió de preámbulo al inicio de la XXX edición del Festival de Jerez.
El recital flamenco contó con la participación de cuatro artistas locales. Entre ellos, destacó la dirección y el baile de Irene Olivares, anadora del Premio Revelación Festival de Jerez 2025 en el ciclo ‘De Peña en Peña’, otorgado por la Federación de Peñas Flamencas de Jerez.
En la guitarra estuvo Santiago Moreno, que ya goza de una trayectoria consolidada en el acompañamiento al baile y al cante, con presencia en escenarios nacionales y ciclos especializados.
Al cante se sumó la voz de Eva del Cristo, de sólida proyección artística, reconocida por su expresividad y profundidad interpretativa.
