Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda

Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez

El centro comercial Luz Shopping organizó ayer un flashmob y un recital flamenco que sirvió de preámbulo al inicio de la XXX edición del Festival de Jerez.

El recital flamenco contó con la participación de cuatro artistas locales. Entre ellos, destacó la dirección y el baile de Irene Olivares, anadora del Premio Revelación Festival de Jerez 2025 en el ciclo ‘De Peña en Peña’, otorgado por la Federación de Peñas Flamencas de Jerez.

En la guitarra estuvo Santiago Moreno, que ya goza de una trayectoria consolidada en el acompañamiento al baile y al cante, con presencia en escenarios nacionales y ciclos especializados.

Al cante se sumó la voz de Eva del Cristo, de sólida proyección artística, reconocida por su expresividad y profundidad interpretativa.

Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
1/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
2/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
3/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
4/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
5/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
6/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
7/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
8/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
9/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
10/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
11/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
12/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
13/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
14/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
15/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
16/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
17/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
18/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
19/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
20/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
21/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
22/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
23/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
24/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
25/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
26/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
27/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
28/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
29/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
30/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
31/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
32/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
33/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
34/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
35/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
36/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
37/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
38/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
39/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
40/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
41/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
42/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
43/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
44/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
45/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
46/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
47/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
48/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
49/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
50/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
51/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
52/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
53/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda
Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez
54/54 Recital y Flashmob en Luz Shopping Jerez / Manuel Aranda

También te puede interesar

Lo último

stats