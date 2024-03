La técnica de las bamberas con mantón según María José Franco

María José Franco (Cádiz, 1977) inició su formación en el baile flamenco a los 5 años de la mano de profesores como Angelita Gómez y Manolo Marín y luego con Carmen Cortés, Matilde Corral, El Güito, Manolete, La Yerbabuena, Antonio Canales o Mario Maya, entre otros. Y ahora, además de trabajar con su Compañía en festivales y como artista invitada en numerosas compañías, enseña su arte realizando cursos como maestra por todo el mundo como el que imparte estos días en el Festival de Jerez, de técnica de las bamberas con mantón.

La bailaora agradecía el Premio del Público 2023 de Diario de Jerez: “No me lo esperaba y es el premio más importante para un artista porque no te lo da nadie en concreto, es el público. Bailar para ser fue el trabajo de muchos meses y con la madurez he aprendido a disfrutar de mi espectáculo en todos sus aspectos".

María José Franco enseña estos días a bailar bamberas con mantón: “A los cursos le pongo siempre mucho corazón, bailar con mantón es muy delicado, requiere un estilo muy personal y los alumnos disfrutan muchísimo poder bailar con cante y guitarra, además de disfrutar de los espectáculos y vivir en Jerez el ambiente del Festival”.