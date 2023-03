“Me exijo mucho y hago cosas nuevas para mí”

Vanessa Coloma estrena esta tarde en los Museos de la Atalaya ‘Castiza’, su segunda propuesta en solitario. La bailaora madrileña regresa al Festival tras exponer hace dos años ‘Flamenclórica’ y lo hace dispuesta a exhibir al público jerezano “lo mejor de mi tierra, Madrid’.

La artista presenta a las 18.30 en el Festival un montaje “es muy personal”, en el que “quería que la gente vea el Madrid que ven mis ojos y todo lo que me ha enseñado y me sigue enseñando día a día”.

La nueva propuesta ha servido a la bailaora “para hacer palos que hasta ahora no había hecho. Madrid es una ciudad muy luchadora, por eso era de recibo que yo también lo fuese, y luchase por hacer palos nuevos para mí como la farruca, que ha sido importante con la figura de Güito y los Pelaos, los caracoles, con las letras que sacó Chacón cuando estuvo en Villa Rosa y las rumbas porque tuvieron su profundidad durante aquella movida madrileña. Todo tiene su significado en este espectáculo”.

En su deambular por su Madrid natal, que explica aludiendo al típico taxi que se coge en Atocha, Vanessa Coloma pretende que “los espectadores vean toda la riqueza que tiene Madrid, desde lo caótico, el Madrid más alegre con esas chulapas, esas praderas y ese organillo y el Madrid social, con aquella movida de los años 80 y todo el movimiento que hubo”.

Enamorada de su tierra, la bailaora no oculta que “soy muy castiza”, como recoge el título, “y como persona, aunque me sienta del mundo, soy muy madrileña en algunas cosas. Creo que es una ciudad que abre las puertas, le da oportunidades a todo el mundo y no le pide el DNI. Además, nunca duerme y tiene un nivel cultural excelente. Yo soy muy castiza porque me gusta defender todas esas cosas”.

“Luego también, -añade- soy gata- porque mis padres son de Madrid y mis tíos son muy castizos”, confiesa entre risas.

Este segundo espectáculo “no tiene que ver mucho con el primero a nivel de preparación. Creo que el primer montaje de una artista dice mucho de esa artista, porque se ve dónde mira, dónde se insipira. Pero ya el segundo es diferente. Esta es una propuesta distinta a la anterior, cuento con una dirección teatral, y me meto en pieles por las que no había transitado antes. Para mí todo es nuevo, creo que es una experiencia importante, y como dice mi madre, ‘hasta que uno no se monta en el barco, no te mareas’”.

Sobre la dirección escénica, que en esta ocasión corre a cargo de Mariana Collado, Vanessa Coloma asegura que “te da tranquilidad por un lado, pero también te exige bastante. Creo que es positivo que haya más ojos desde fuera y luego también, muchas veces viene bien que te encarguen determinadas cosas, porque te hace comprometerte más y ponerte las pilas porque quieres hacerlas bien.

En Castiza se podrá apreciar una versión más teatral de la bailaora madrileña, merced al trabajo de Mariana Collado en la dirección del espectáculo. “Vamos a ver a una artista diferente en una propuesta que, a veces, invita a la reflexión, pero que tiene siempre ese toque de humor”, aclaró.

A las coreografías de la propia Coloma, se suman las creadas por Alfonso Losa, “que también ha sido parte importante de este espectáculo”.

Sobre el escenario esta Castiza tendrá el arrope musical de la guitarra de Juan Campallo y el cante de Jesús Corbacho y Ana Salazar.