Apertura inminente: Taberna Rianal, una nueva vida para el emblemático edificio de Jerez

El edificio de calle Santa María que acogió durante varias décadas la famosa tienda Confecciones Rianal, empleando a 40 trabajadores, fue diseñado por el arquitecto municipal Fernando de la Cuadra a finales de los 60. Consta de un total de cinco plantas y sótano.

Tras el cierre de la tienda en 2010, cambio de propietarios y varias reformas, paulatinamente ha ido adquiriendo nuevos usos. Ahora, 16 años después de su clausura, se ultiman los detalles en la planta baja, donde acogerá un nuevo negocio hostelero: Taberna Rianal.

Tras varios meses de obras, estas parecen haber llegado a su fin y la cristalera deja al descubierto el nombre del nuevo negocio hostelero. Aún se ultiman algunos detalles, pero la apertura del establecimientos hostelero será inminente, dado que si todo marcha bien, tendrá lugar este martes, 10 de marzo.

Juan Manuel Pacheco es el propietario de Taberna Rianal. El local contará con la creatividad del artista jerezano Fernando Quirós para aportar originalidad al interior. Por lo que ha trascendido, la oferta gastronómica de esta taberna contará de sabrosos platos habituales de Despeñaperros para arriba y conservas. Pretende diferenciarse de la habitual en la Capital Española de la Gastronomía 2026, aunque para averiguar si llega a consolidarla o no, habrá que esperar...

Taberna Rianal se sumará a la nueva lista de negocios que han abierto recientemente en el centro de Jerez. Barra Luque en plaza Monti, o el supermercado outlet Sqrups en calle Doña Blanca suman vida al corazón de la ciudad.