El 'boom' de los nazarenitos de Jerez vuelven a Casa Quevedo en 2026 en cajas sorpresas

Llega la Semana Santa y con ella prácticas y tradiciones que no se ven el resto del año o, al menos, no se viven con la misma intensidad. Desde comer arroz con leche o torrijas, a hacer una bola de cera con la ayuda de los penitentes que procesionan, reallizar la ruta de besamanos y besapiés, repartir estampitas de las hermandades o comer un bocadillo en familia cuando tras la recogida del paso de la hermandad de la que se forma parte.

Estos días previos, muchos jerezanos y jerezanos de todas las edades se acercan a Casa Quevedo, uno de los negocios con más solera de Jerez, se fundó hace 77 años y hoy día es un auténtico referente cofrade para el público de todas las edades. Este establecimiento que originariamente comenzó siendo bazar, ha evolucionado a lo largo de su trayectoria hasta especializarse en imaginería en general, imaginería cofrade, belenismo y marquetería cofrade.

Allí puedes encontrar casi cualquier cosa relacionada con la Semana Santa como penitentes de plástico o plomo, a trabajos que realizan a particulares y hermandades de orfebrería y marquetería cofrade, esto son réplicas de pasos, de coronas o imágenes, en general.

Uno de los artículos estrella de las última Semana Mayor de Jerez fue el nazarenito. Los mini nazarenitos oficiales sÓlo se encuentran en Casa Quevedo, "porque como es normal ya han salido copias", recalca Francisco Quevedo, encargado de la tienda familiar. Susana y Nico comenzaron a fabricarlos estas réplicas en miniatura de los penitentes en colaboración con Casa Quevedo. "Fue un 'boom' y este año el 'boom' ha aumentado. Se han cambiado totalmente, ahora son un poco más reales".

A la izquierda, el busto; en el centro las bases con los mini nazarenidos; y a la derecha, las cajas sorpresas de Casa Quevedo. (Jerez).

Sin duda, la sensación de 2026 están siendo las cajas sorpresas de mini nazarenitos. Susana y Nico también han ideado esta gran novedad. Cada caja sorpresa cuesta 4 euros y alberga a cuatro mini nazarenitos diferentes. O bien, puede tocar un nazareno dorado con el que optas a la réplica de un busto de las hermandades jerezanas, valorado en 25 euros. Al igual que las estampitas, los mini nazarenos se pueden intercambiar con amigos y familiares. La caja cuesta 4 euros.

Las bases de cada día de la semana en las que se colocan a los nazarenitos correspondientes estarán a la venta después de Semana Santa, aunque ya se pueden realizar reservas. Se podrá adquirir cada día de forma individual, o bien, o toda la semana para colocar la colección completa.

En Casa Quevedo también disponen de bolsas con 25 mini nazarenitos idénticos de cada hermandad por 8 euros. "La idea es que sean repartidos, igual que se hace con las estampas de las hermandades".

Juegos cofrades

Entre los numerosos artículos relacionados con la Semana Santa, Casa Quevedo dispone de un amplio repertorio de juegos cofrades de Jerez y Sevilla. 'Cofrade ¿Quién es? Jerez' y 'La Oca Cofrade'. En general está el Sevilla Cofrade, el El Trvial, El ajedres Cofrade, un juego de estampitas... "Poco a poco se están haciendo los de Jerez. Un poco más adelante saldrá el Trivial Cofrade jerezano", apunta Francisco Quevedo, encargado de la histórica Casa Quevedo.