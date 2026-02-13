Un menú, doce miradas: La Carboná teje su homenaje a Jerez como Capital Gastronómica 2026

En el año en que Jerez ostentará la Capital Española de la Gastronomía 2026, la ciudad no solo se prepara para recibir visitantes, sino para mirarse a sí misma. En ese contexto, el restaurante La Carboná ha decidido asumir la efeméride como algo más que una celebración puntual. Su propuesta, bajo el título “Jerez es”, plantea un recorrido de doce meses que convertirá la mesa en un espacio de relato colectivo, donde producto, vino y memoria dialoguen con la identidad de la ciudad.

Ubicado en el barrio de La Albarizuela, el restaurante parte de una idea clara: la Capitalidad no debe limitarse a una agenda de actos, sino convertirse en una oportunidad para reforzar el vínculo entre gastronomía y territorio. De ahí nace un proyecto anual que mantendrá un único menú, ‘La Albarizuela’, que será reinterpretado cada mes bajo una mirada distinta. Una carta que refleja la forma de entender la gastronomía jerezana, el respeto al producto y, sobre todo, a los jerezanos y al barrio. El plato no cambia en su esencia, pero sí en la historia que lo acompaña. Y es precisamente en ese relato donde se quiere situar el acento.

Menu La Albarizuela

Doce meses para explicar una ciudad

“Jerez es barrio”, “Jerez es vino”, “Jerez es su gente”, “Jerez es cultura” o “Jerez es futuro” son algunos de los capítulos que articularán el calendario de 2026. Cada mes se centrará en un eje temático vinculado a la identidad jerezana, con contenidos audiovisuales, colaboraciones y acciones que amplíen la experiencia más allá del comedor. La intención es que quien se siente a la mesa no solo deguste un menú, sino que entienda el contexto que lo sostiene.

Calendario "Jerez es"

La propuesta gastronómica dialoga de forma directa con los vinos de Jerez, reforzando ese maridaje histórico entre cocina y crianza. Platos como el bacalao marinado con escabeche de naranja y oloroso no solo reivindican el producto, sino que se integran en una narrativa donde cada ingrediente remite a la tierra que lo produce. La cocina, según defienden desde el establecimiento, se convierte así en una forma de contar la ciudad.

Diseño con memoria

El proyecto también se expresa en los detalles. La carta ha sido concebida como un homenaje visual al barrio y a la tradición. La tipografía elegida, inspirada en los rótulos cerámicos que dan nombre a las calles andaluzas, y el símbolo del mantón de Manila de manila como hilo conductor, remiten a una gastronomía heredada de generación en generación, vinculada al ámbito doméstico y al papel de las madres y abuelas que hicieron del fuego y del vino una forma de cuidado.

Diseño de Carta con Mantón de Manila

No es una cuestión estética menor. En un año de proyección nacional, la imagen y el relato forman parte de la estrategia para situar a Jerez en el mapa gastronómico desde una perspectiva propia, no impostada. El proyecto audiovisual que acompaña a “Jerez es”, con piezas mensuales vinculadas al calendario temático, aspira a reforzar esa narrativa.

Más allá de 2026

Desde La Carboná insisten en que la Capitalidad debe dejar poso. Por ello, “Jerez es” se plantea como un proyecto abierto a colaboraciones traves de comunicacion@lacarbona.com con bodegas, artistas, productores y asociaciones locales, con el objetivo de tejer una red que perdure más allá del calendario oficial. La iniciativa busca implicar a quienes construyen ciudad a diario y convertir la gastronomía en un eje vertebrador de identidad y desarrollo.

En definitiva, 2026 se presenta como un escaparate, pero también como un espejo. Y en ese reflejo, propuestas como la de La Carboná invitan a que Jerez no solo se visite, sino que se comprenda y se sienta. Porque, más allá de reconocimientos, la Capitalidad Gastronómica será lo que la ciudad sea capaz de contarse a sí misma.